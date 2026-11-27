Молодежный театр основан более 10 лет назад. Сегодня коллектив знакомит зрителей с разножанровыми постановками и достойно представляет регион на республиканских и международных фестивалях. Главная особенность театра отражена в его названии – труппа практически полностью состоит из молодежи. А там, где есть молодые люди, всегда найдется место интересным идеям, творческим поискам и неиссякае­мой энергии.

Свой путь коллектив начинал как любительский. На протяжении нескольких лет артисты оттачивали мастерство и искали собственный сценический язык. Важной вехой в истории труппы стал 2024 год, когда атырауский коллектив официально получил статус профессионального театра.

Развитие театра неразрывно связано с его руководителем – Амиржаном Нурланулы. Уроженец села Сагыз Кызылкогинского района, он еще в школьные годы открыл в себе тягу к искусству. Окончив девятый класс, Амиржан переехал в Атырау, чтобы освоить актерскую профессию, и твердо решил связать свою жизнь со сценой. Сегодня он успешно возглавляет коллектив и задает направление его роста.

Ключевой принцип работы Молодежного театра – открытость к экспериментам и новаторству. Труппа активно сотрудничает с приглашенными режиссерами и постоянно ищет новые форматы, ориентируясь на запросы современной аудитории, в первую очередь – своих ровесников.

О театре рассказывает актриса Ариа­на Аубекерова. Она выросла в актерской семье и впервые вышла на сцену в пятилетнем возрасте. Свой профессиональный путь Ариана начинала в Атырауском областном академическом казахском драматическом театре им. Махамбета, а в труппу Молодежного театра вошла около года назад.

– Я горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива. Здесь царит особая атмосфера: много движения, драйва и непрерывный творческий процесс. К нам приезжают интересные режиссеры, с которыми мы беремся за самые смелые эксперименты, чтобы каждый зритель нашел в нашем репертуаре что-то близкое для себя, – делится актриса.

Куанышбек Хайруллин с детства мечтал о сцене. Свой профессиональный путь Куанышбек начал в 2014 году именно в этой команде. Поз­же он набирался опыта в академическом казахском драматическом театре имени Махамбета, а после официального открытия Молодежного театра в 2024 году вернулся в родные стены.

Сегодня артист задействован в большинстве спектаклей репертуара. Для него каждая роль – это новый эксперимент и большая ответственность. По признанию Куанышбека, перед выходом на сцену он всегда испытывает волнение, а в непредвиденных ситуа­циях на помощь ему приходит импровизация. Не менее важной остается и обратная связь с залом.

– Нас может как возвысить, так и освистать только зритель. Мы стараемся не терять своего достоинства перед публикой, прислушиваемся к ее мнению и стремимся сохранить ту особую связь, которая возникла между нами, – говорит Куанышбек Хайруллин.

Творческий поиск молодой труппы находит закономерное отражение в ее фестивальных достижениях. На XXXI республиканском театральном фестивале в Кызылорде, посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося казахстанского театроведа и критика Багыбека Кундакбаева, постановка «Қаралы сұлу» стала лучшей в номинации «Лучшая хореография». Кроме того, исполнительница роли Карагоз Гульдана Кошербаева получила специальный приз от семьи театроведа.

Еще одним значимым этапом стало участие в IV международном фестивале «ТЕАТР ALL» в Астане. По его итогам Гульдана Кошербаева была удостоена специальной премии имени Хадиши Букеевой, а Дина Жумабай получила награду в номинации «Лучший режиссер» за спектакль «Той».

Нужно отметить, что театр активно гастролирует. Артисты выезжают на зарубежные фестивали и представляют свои постановки не только атырауским ценителям искусства, но и жителям соседних регионов.

История Молодежного театра пока еще довольно коротка, однако он уже успел завоевать искреннюю любовь публики и занять особое место в культурной жизни Атырау. Впереди у труппы – громкие премьеры и новые творческие достижения.