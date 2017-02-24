​Энергия обновления

В ходе отчетной встречи с коллективом филиала АО «KEGOC» «Алматинские МЭС» руководитель главной электросетевой компании страны Бакытжан Кажиев отметил, что развитие предприятия неразрывно связано с развитием всего Казах­стана, и подробно рассказал о пяти основных приоритетах, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана.

В частности, Бакытжан Кажиев отметил важность реализации задач в рамках ускоренной технологической модернизации экономики страны.

– Эти приоритеты и задачи имеют важное значение для нашей компании. Мы будем на них ориентироваться и учитывать при планировании и осуществлении своей деятельности, – подчеркнул он.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены инициативы Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Было отмечено, что модернизация политической системы в первую очередь будет направлена на укрепление государственности, оптимизацию взаимодействия всех трех ветвей власти и повышение ответственности каждой из них.

– В планируемых переменах заложен мощный потенциал для более скоординированной работы всей системы государственного управления. Это имеет особенно большое значение в контексте инновационного развития экономики нашей страны, – сказал председатель правления АО «KEGOC».

Как известно, KEGOC начиная с 2000-х годов планомерно проводит работу по модернизации и инновационному развитию Национальной электрической сети Республики Казахстан (НЭС РК). Завершены первые два этапа масштабного проекта «Модернизация НЭС». В числе целого ряда завершенных проектов – введенный в эксплуатацию 6 декабря 2016 года в рамках Дня индустриализации первый этап крупномасштабного проекта «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север – Восток – Юг» – высоковольтные линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск. Строительство завершено с опережением графика на год.

Системная работа по модернизации действующих и строительству новых энергообъектов позволяет KEGOC эффективно выполнять обязательства по развитию НЭС и обеспечивать надежное функционирование Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Следует отметить, что в 2016 году выросли объемы оказанных АО «KEGOC» услуг по передаче электроэнергии по Национальной электрической сети, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, а также объем услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.

Компания успешно подготовила энергообъекты НЭС РК к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов. Уменьшается количество технологических нарушений. Так, только за 2016 год в электрических сетях АО «KEGOC» на 13% сократились показатели технологических нарушений, уменьшился суммарный недоотпуск электроэнергии.

Подобная планомерная и последовательная работа по совершенствованию всех аспектов деятельности компании приносит не только производственные успехи. KEGOC относится к компаниям, придерживающимся принципов социальной ответственности. Об успешности проводимой в компании социальной политики свидетельствует неизменно высокий рейтинг социальной стабильности – 82%, а степень вовлеченнос­ти персонала АУП возросла на 5% и составила 73%. Уже четыре года подряд KEGOC лидирует по этим показателям в группе национальных компаний фонда «Самрук-Казына».

С 2016 года успешно реализуется комплексная и масштабная Программа трансформации бизнеса АО «KEGOC». В компании оптимизированы бизнес-процессы и организационная структура.

В настоящее время сформирован портфель проектов компании, сос­тоящий из 23 проектов. В портфеле сгруппированы инициативы по повышению эффективности предстоящей деятельности. За каждым проектом закреплены группы специалистов, определены спонсоры из числа руководства компании.

Теперь АО «KEGOC» приступает к третьей, решающей стадии выполнения Программы – реализации портфеля проектов.

Это позволит рационально использовать скрытые резервы, сконцент­рировать ресурсы на направлениях бизнеса с высоким потенциалом повышения стоимости компании, обеспечить рост производительнос­ти труда и внедрение передовых управленческих практик.