Энергия перемен

Общество
Лев Бленкген

Сформирован состав Молодежного движения Қазақстан Халық Кеңесі. В него вошли 126 молодых казах­станцев, среди которых – молодые специалисты рабочих профессий, представители сфер образования и науки, здравоохранения, культуры, креативной индустрии, спорта, экологии, бизнеса, а также активисты волонтерского движения, студенческого и школьного самоуправления. Кроме того, к инициативе присоединились лидеры молодежных крыльев этнокультурных объединений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Движение призвано стать авторитетной экспертной и общественной платформой, способствую­щей объединению потенциала молодых казахстанцев, продвижению их перспективных проектов, обсуждению актуальных проблем и выработке конкретных предложений по развитию государственной молодежной политики.

Идея создания Молодежного движения была озвучена в ходе Республиканского молодежного лагеря «Ұлттың жаңа болмысы: жастар және азаматтық жауапкершілік», который прошел в Северо-Казахстанской области. Делегаты предложили сформировать площадку, благодаря которой активные молодые люди смогут не только продвигать свои проекты, но и напрямую участвовать в общественной жизни и выработке решений.

Сообщество сформировано с учетом региональной и профессио­нальной представленности, в его составе в том числе – представители энергетического сектора Асет Амирбеков и Мадияр Кинаятов, металлурги Максат Маханбетов и Александр Ольтов, врач-аритмолог Сардор Юлдашев, полиглот Мади Базилбек, пилот Airbus A320 Джохар Юнусов, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Нариман Курбанов, чемпионы Азиатских игр 2026 года Тамирлан Тлеулес и Ерлик Сертай, популяризатор государственного языка Анастасия Нугуманова, члены Президентского молодежного кадрового резерва Жасулан Куандык и Рауль Линдт, телеведущие Азамат Абилкайыр, Алла Гаврина и Бексултан Акимжан и другие активные представители молодежного сообщества Казахстана.

Участники движения будут выступать партнерами действую­щих членов Қазақстан Халық Кеңесі, принимать участие в работе постоянных комитетов и отраслевых комиссий, а также вносить предложения по ключевым вопросам молодежной повестки. Таким образом, Молодежное движение призвано стать действенным механизмом вовлечения нового поколения казахстанцев в общественные процессы и решение общеграж­данских задач.

#политика #молодежь #движение #Халық кеңесі

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