Суммарная мощность объектов в состоянии будет вырабатывать 100 мегаватт. Это даже больше, чем сегодня необходимо для обеспечения жизнедеятельности Мактаарала. Излишки достанутся жителям соседних районов.

Меморандум о строительстве объектов, использующих альтернативные источники энергии, уже подписан. Теперь предстоят оформление необходимой документации, подготовка технико-экономического обоснования. С земельным участком, на котором предполагается вести строительство, уже определились. Непосредственно процесс монтажа оборудования займет порядка 9 месяцев.