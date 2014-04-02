Энергия солнца служит людям

Восполнить недостающий объем предполагается за счет внедрения новых технологий и в сфере возобновляемых источников энергии. Подобный опыт на юге, пусть и небольшой, уже есть. Еще в ноябре прошлого года в Манкентском сельском округе Сайрамского района ТОО «Аксу-Энерго» запустило проект в сфере солнечной энергетики. Затраты составили 150 млн. тенге, но собственники надеются, что вложенные средства окупятся достаточно быстро. Проект этот одобрен региональным координационным советом для включения в Карту индустриализации. Суммарная мощность солнечных панелей позволяет производить 1 МВт электроэнергии. Учредители предприятия, занимающегося водоснабжением, не стали дожидаться, когда Правительство страны определиться с тарифами на закупку альтернативных видов энергии. Сегодня за счет источника, который запитан от солнца, работают насосы, подающие воду для жителей Шымкента.

В общей сложности в сфере солнечной энергетики на юге страны одобрены 7 проектов общей мощностью 342 МВт. Наиболее крупный из них – фотовольтаическая станция суммарной мощностью 100 МВт. Стоимость проекта – 37,5 млрд. тенге. Его реализацией занимается совместное предприятие Ontustik Green Energy, имеющего двух учредителей – ТОО «Шымкент Инновация» и ТОО «Промондис Казахстан». Сейчас ведутся подготовительные работы, разрабатывается технико-экономическое обоснование и готовится проект­но-сметная документация. Уже решен вопрос выделения земельных участков, на которых планируется строительство фотовольтаической станции. Государственные акты на земельные участки площадью 50 га оформлены в Байдибекском районе, 100 га – в Отрарском районе. Идет процесс оформления земельного участка площадью 67 га в Сайрамском районе. Проект планируют реализовать в 4 этапа.

Еще один крупный проект предлагает ТОО «Arman-engineering». Солнечные панели предполагается установить в Сайрамском и Ордыбасинском районах. Суммарная мощность оборудования – 80 МВт. Проект также одобрен региональной координационной комиссией для включения в Карту индустриализации.

– Мелкие предприниматели реализуют свои проекты уже сейчас, – комментирует ситуацию директор ТОО «Шымкент-инновация» Абзал Дарибаев. – Те же предприниматели, которые работают по-крупному, нач­нут установку солнечных панелей cразу после того, как будут утверждены тарифы, по которым государство обязуется закупать у предприятий электроэнергию, выработанную альтернативными источниками.

Юг имеет хорошие природные возможности для развития «зеленой» экономики, включая альтернативную энергетику, переработку ТБО. Уже сегодня есть предложения по строительству солнечных станций и ветряков, малых ГЭС. Все проекты в сфере гелиоэнергетики предполагается реализовать в ближайшие два года. Так что до открытия Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Южном Казахстане за счет внедрения возобновляемых источников удастся значительно снизить дефицит электрической энергии, используя для ее производства силу солнца, ветра и рек.

Две трети гидроресурсов малых рек сосредоточено как раз в ЮКО. За 3 предстоящих года в регионе намерены построить каскад малых ГЭС суммарной мощностью 10 МВт, запустить установки по производству биогаза и минеральных удобрений из отходов. Уже в нынешнем году намечен пуск завода по производству топливных брикетов из ТБО, которые намерен закупать и использовать на предприятии цементный завод.

В более же долгосрочной перспективе – до 2019 года – в регионе надеются реализовать 24 проекта по возобновляемым источникам энергии, суммарная мощность которых составляет 656,8 МВт.

Любовь ДОБРОТА,

Южно-Казахстанская область,

dobrota@kazpravda.kz