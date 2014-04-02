Энергия солнца служит людям

Экономика
643

Восполнить недостающий объем предполагается за счет внедрения новых технологий и в сфере возобновляемых источников энергии. Подобный опыт на юге, пусть и небольшой, уже есть. Еще в ноябре прошлого года в Манкентском сельском округе Сайрамского района ТОО «Аксу-Энерго» запустило проект в сфере солнечной энергетики. Затраты составили 150 млн. тенге, но собственники надеются, что вложенные средства окупятся достаточно быстро. Проект этот одобрен региональным координационным советом для включения в Карту индустриализации. Суммарная мощность солнечных панелей позволяет производить 1 МВт электроэнергии. Учредители предприятия, занимающегося водоснабжением, не стали дожидаться, когда Правительство страны определиться с тарифами на закупку альтернативных видов энергии. Сегодня за счет источника, который запитан от солнца, работают насосы, подающие воду для жителей Шымкента.

В общей сложности в сфере солнечной энергетики на юге страны одобрены 7 проектов общей мощностью 342 МВт. Наиболее крупный из них – фотовольтаическая станция суммарной мощностью 100 МВт. Стоимость проекта – 37,5 млрд. тенге. Его реализацией занимается совместное предприятие Ontustik Green Energy, имеющего двух учредителей – ТОО «Шымкент Инновация» и ТОО «Промондис Казахстан». Сейчас ведутся подготовительные работы, разрабатывается технико-экономическое обоснование и готовится проект­но-сметная документация. Уже решен вопрос выделения земельных участков, на которых планируется строительство фотовольтаической станции. Государственные акты на земельные участки площадью 50 га оформлены в Байдибекском районе, 100 га – в Отрарском районе. Идет процесс оформления земельного участка площадью 67 га в Сайрамском районе. Проект планируют реализовать в 4 этапа.

Еще один крупный проект предлагает ТОО «Arman-engineering». Солнечные панели предполагается установить в Сайрамском и Ордыбасинском районах. Суммарная мощность оборудования – 80 МВт. Проект также одобрен региональной координационной комиссией для включения в Карту индустриализации.

– Мелкие предприниматели реализуют свои проекты уже сейчас, – комментирует ситуацию директор ТОО «Шымкент-инновация» Абзал Дарибаев. – Те же предприниматели, которые работают по-крупному, нач­нут установку солнечных панелей cразу после того, как будут утверждены тарифы, по которым государство обязуется закупать у предприятий электроэнергию, выработанную альтернативными источниками.

Юг имеет хорошие природные возможности для развития «зеленой» экономики, включая альтернативную энергетику, переработку ТБО. Уже сегодня есть предложения по строительству солнечных станций и ветряков, малых ГЭС. Все проекты в сфере гелиоэнергетики предполагается реализовать в ближайшие два года. Так что до открытия Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Южном Казахстане за счет внедрения возобновляемых источников удастся значительно снизить дефицит электрической энергии, используя для ее производства силу солнца, ветра и рек.

Две трети гидроресурсов малых рек сосредоточено как раз в ЮКО. За 3 предстоящих года в регионе намерены построить каскад малых ГЭС суммарной мощностью 10 МВт, запустить установки по производству биогаза и минеральных удобрений из отходов. Уже в нынешнем году намечен пуск завода по производству топливных брикетов из ТБО, которые намерен закупать и использовать на предприятии цементный завод.

В более же долгосрочной перспективе – до 2019 года – в регионе надеются реализовать 24 проекта по возобновляемым источникам энергии, суммарная мощность которых составляет 656,8 МВт.

Любовь ДОБРОТА,
Южно-Казахстанская область,
dobrota@kazpravda.kz

Популярное

Все
Массовое ДТП в СКО: число жертв уточняется
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Больного младенца на вездеходе доставили в больницу Абайской области (видео)
Десятки многоквартирных домов в Актобе остались без отопления и горячей воды в мороз
В Астане из-за непогоды пригородные автобусы не вышли в рейс
В ВКО дальнобойщик шестые сутки живет в фуре, упавшей в кювет (видео)
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Аромат мандаринов и елки
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Два закона подписал Касым-Жомарт Токаев
Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских болельщиков в 2023-м
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Песня бабочки морфо
Котокайф в котокафе
Бабу-ягу не подвозили?
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Дед Мороз со стажем
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане

Читайте также

Экономика , Общество
Правила льготного микрокредитования молодежи утвердили в Ми…
Экономика , Образование
В Миннауки не исключают вероятность роста цен на обучение в…
Международное сотрудничество , Экономика , Транспорт
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Правительство , Экономика
Правительство готово внедрять конструктивные предложения би…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]