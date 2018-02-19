​Энергия Великой степи

861
Альберт Болотов, академик Национальной инженерной академии РК

Послание Президента лаконично подводит итоги ушедшего года и открывает широкие горизонты развития Казахстана на перспективу. Мне, например, глубоко импонирует вторая задача, предусматривающая дальнейшее развитие ресурсного потенциала. Увеличение населения Земли и быстрый рост потребления энергии неминуемо ведут к ее повсеместному дефициту, политизации энергетики и борьбы за ресурсы, экологическим проблемам. Выход из этого положения – переход на использование неисчерпаемых энергетических ресурсов.

О развитии «зеленой» энергии как энергии будущего, широко представленной на ЭКСПО-2017, говорилось в Послании. «Сегодня на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового производства электроэнергии. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80 процентов. Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30 процентов к 2030 году».

В развитие этой цели нами разрабатывается проект «Энергия Великой степи «КазЖелКуат-ВРТБ» ветер и солнце – энергия для всех», экспонировавшийся в павильоне «Нұр Әлем». Результаты его практически реализованы в виде комплексных энергетичес­ких систем разной мощности, работающих в 9 областях Казах­стана. Разработаны с надеждой на реализацию материалы по созданию производства отечественного энергетического оборудования широкого диапазона мощностей для внутреннего потребления и на экспорт. Для кадрового обеспечения развивающегося направления энергетики успешно работает кафедра электроснабжения и возобновляемых источников энергии Алматинского университета энергетики и связи. Инженерная общественность в лице Национальной инженерной академии Республики Казахстан разработала обширные мероприятия по развитию возобновляемой энергетики, формируется специализированное подразделение. Все направлено на воплощение в жизнь идей Главы государства.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]