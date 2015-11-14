Энергию человека – в здоровое русло

– То, что психическая энергия реально существует, – научно доказанный факт, – отмечает Сусанна. – Я помогаю людям восстановить разрушенную энергетику, корректировать ее, управлять ею совершенно сознательно. А это в свою очередь помогает человеку успешно решать свои проблемы, в том числе в личной жизни, бизнесе, общении с людьми. Кроме того, после такого исцеления человек нередко круто меняет свою жизнь в лучшую сторону, у него идет в гору карьера, он открывает в себе новые способности.Во время своего сеанса парапсихолог устанавливает энергетическую защиту от неосознанного и осознанного негативного воздействия на человека, то есть от сглаза и порчи.– Их главные причины – зависть, обида, неразделенная любовь, – уточняет Сусанна. – Поэтому счастье, успех и благополучие любят тишину. Человек, на котором сглаз или порча, чувствует хроническую усталость, его преследуют неудачи, одолевают плохие мысли. Самым сильным и опасным таким воздействием считается порча на смерть, которая направлена на летальный исход человека. В это можно верить или не верить, но факт остается фактом: сглаза или порчи опасается каждый из нас.Целительница занимается и решением энергетических проблем, ведущих к бесплодию.– Наукой установлено, что до 30% случаев бесплодия имеют немедицинские причины. Они связаны с энергетикой человека. Помочь в таких случаях могут только такие специалисты, как я.Примеров – немало. Буквально вчера к парапсихологу обратилась молодая женщина. Медицинская диагностика показывает: она абсолютно здорова. Но забеременеть почему-то не может. Пять раз делала ЭКО – и все безрезультатно. Саакян начала работать с ее энергией и увидела, что на ее женские органы наложена блокировка. Сусанна не сомневается, что после энергетической чистки женщина забеременеет.По словам Саакян, большое значение для гармоничной жизни человека имеет и нормальный энергетический фон среды, которая его окружает. Это прежде всего относится к нашим квартирам, домам, офисам и производственным помещениям, в которых мы работаем. В том помещении, где нарушен энергетический баланс, ни о здоровье, ни об успехах в бизнесе не может быть и речи. Так называемая чистка жилья и офисов – также одна из сторон ее деятельности.Судьба, жестоко испытывая Сусанну, упорно толкала ее к миссии целителя. Она родилась в Тбилиси, в обычной атеистической семье. Никаких целителей, экстрасенсов, гадалок в ее роду не было. Окончила педагогический институт, медицинское училище, вышла замуж, родила двух детей, работала учителем. Была довольна своей жизнью и уверена, что занимается своим делом. Еще было много увлечений, которые тоже приносили настоящее удовольствие: она прекрасно готовила, шила, вязала, лепила.– Все началось с того, что во сне я увидела смерть отца, – рассказывает Сусанна. – Через несколько дней папа умер. Потом уже не во сне, а наяву ясно увидела смерть брата. Перед глазами стояла картина: он на машине разбивается с семьей. Я сразу позвонила ему, предостерегла. Он заверил меня, что за руль сядет не скоро: свою машину они продают, и она стоит на авторынке. Но вскоре брат погиб. Разбился на машине со всей семьей друга.Женщина впала в глубокую депрессию, на нее посыпались болезни. Традиционная медицина не помогала. В таком состоянии она пробыла целых 8 лет.– Видя, что я чахну на глазах, моя подруга отвела меня на прием к своей знакомой семейной паре парапсихологов. Они сели напротив и стали "считывать" информацию моего биополя. Где-то через полчаса вынесли вердикт: у меня родовое проклятие. Еще сказали, что я обладаю ярко выраженными экстрасенсорными способностями, и предложили пройти у них обучение. Но эта область была для меня настолько далекой и непонятной, что меня их предложение даже испугало. Больше я к ним не пошла.Через 10 лет Сусанна вновь оказалась в кругу целителей. И на этот раз четко поняла, что попала туда, где должна быть. Она стала обучаться на курсах парапсихологов, где впервые услышала такие слова, как чакра, пирокинез, телекинез, био­энергетическое исцеление, астральная проекция, вапмиризм…Весть о том, что педагог Сусанна ходит на "курсы магов" быстро разнеслась по всему дому и двору. Соседей и знакомых это шокировало. Многие перестали с ней общаться. Против нее ополчилась родня. "Ты нас позоришь!" – стыдили ее мама и свекровь.– Но в эту область меня тянуло, как магнитом, – вспоминает она.Вскоре втайне друг от друга к ней начали приходить подруги, знакомые, соседи. Обращались с проблемами, с которыми в поликлинику не пойдешь. Она начала помогать. Ей сразу стали даваться очень тяжелые случаи. Например, парень два дня находился в летаргическом сне. Медики даже отказались положить его в больницу. Целительница поработала с его энергетикой, и… через полчаса он проснулся. Ребенок соседки часто падал в обмороки. Последний раз чуть не ударился о батарею. Придя к ним в дом, Сусанна ясно почувствовала, что на их семью наведена порча на смерть, и в доме спрятан предмет, через который происходит это осознанное черномагическое воздействие.Поскольку девочка в семье была самой сенсорно-чувствительной, это воздействие стало сказываться на ней. Отключение, то есть падение в обмороки, – защитная реакция ее организма от наведенной смерти. Соседка принялась обыскивать квартиру и в подушке нашла клочок разорванной денежной купюры с какими-то крестами и иероглифами. В обмороки девочка больше не падала.Сегодня за помощью к Сусанне Саакян обращаются известные певцы, актеры, бизнесмены и даже астрологи.– Мое состояние, предшествовавшее знакомству с Сусанной, можно охарактеризовать двумя словами: паника и дезориентация, – рассказывает российский астролог Александр Гаспарян. – К 30 годам в моей жизни стали происходить странные события. Я всегда знал, как и что мне делать, в каком направлении двигаться. Приняв решение, преодолевал все трудности и достигал цели. И вдруг – неудача за неудачей. Даже пришлось продать квартиру, переехать в другой город, искать новую работу. Стало казаться, что жизнь налаживается, но тут начались проблемы со здоровьем. Начал ходить по врачам, лечиться. Но здоровье только ухудшалось. Еще два раза чуть не попал в аварию. Сусанна дала мне несколько конкретных советов. Я стал им следовать, и, к моему удивлению и счастью, здоровье и дела стали постепенно налаживаться. Я открыл в себе способности к астрологии, начал их усиленно развивать. И о черной полосе в своей жизни вспоминаю, как о кошмарном сне.В начале 2000 годов Саакян из родной Грузии переехала в Москву, где работала в элитных центрах парапсихологии и нетрадиционной медицины. С 2008 года живет и практикует в Алматы.– По какой-то счастливой случайности, а может быть, и вовсе не случайности, в Казахстане очень много людей, обладающих склонностью к эзотерике, – убеждена парапсихолог. – А эзотерика позволяет решать сложнейшие жизненные проблемы.