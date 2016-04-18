На мой взгляд, тема войны и мира на политической арене на сегодняшний день является наиболее актуальной. Ведь если люди не осознают самого главного, что мир во всем мире – наше главное и общее бесценное богатство, то наивысшие достижения человечества, новые технологии и современные лекарства от смертельных болезней – все это может быть бесполезно и никому не нужно.

Глава государства отметил, что «Двадцать пять лет назад Казахстан первым в мире навечно закрыл Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Это первый и пока единственный случай в мировой практике». Своим смелым и решительным поступком наша страна завоевала себе авторитет самого миролюбивого и дружелюбно настроенного государства в мире, которое ценит единство народа и его идентичность, а также несет в международное сообщество идеи мира и согласия.

Президент абсолютно прав в том, что «ни в одной современной войне не будет и не может быть победителей, в ней проиграют все». Ведь применение оружия массового поражения, так или иначе, отразится на всех живущих на планете. В конечном счете это приведет к гибели всего человечества, и «выяснять, кто за это понесет ответственность, будет поздно и некому». Эту потенциальную опасность нужно понимать как аксиому и нынешнему, и всем последующим поколениям нацио­нальных лидеров и политиков.

Наша страна – многонациональное государство, где все живут как одна большая семья, руководствуясь принципами доверия, единства и взаимоуважения. К подобному люди должны стремиться и в глобальных масштабах, а все спорные вопросы решать мирным путем. Только тогда исчезнет угроза войны, нависшая над всем миром.

Казахстанцы вслед за Елбасы выступают за мир во всем мире. И наш Президент Нурсултан Назарбаев – тот человек, к которому, уверен, прислушиваются в других странах. С прошлого года наша страна приняла новый курс своего дальнейшего развития, предложенный в Плане нации «100 конкретных шагов». Каждый из выделенных пунктов играет большую роль в достижении конечной цели – успешно преодолеть период финансового кризиса и войти в число 30 развитых стран мира. Но все это будет неважным, если грянет гром войны. Мы все помним уроки истории. Вторая мировая война унесла миллионы жизней людей, оставила после себя разруху и голод. Нельзя допустить ошибок прошлого и снова развязывать конфликт. Необходимо бросить все силы на укрепление мира на планете и направить энергию на созидательные цели. Только в этом случае всех ждет успех, процветание и счастливая жизнь.

В строительстве нового государства трудно переоценить значение казахстанского патрио­тизма, который выражается в шести шагах четвертой реформы, посвященной идентичности и единству народа. На мой взгляд, чтобы быть полноценным гражданином своей страны, необходимо в первую очередь быть ее патриотом и стараться делать все для развития своей Родины. Особенно это касается молодежи – будущего нашей страны. Сегодня в ней необходимо воспитывать осознание того, что миру нужен мир, а не война. Поэтому важно ценить все то, что мы имеем – свою благодатную землю, родной край, где выросли и живем, семью, друзей и близких, любимое дело… Президент сказал, что сегодня мы должны подумать о будущем наших детей и внуков. «Надо объединить усилия правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны», – отметил Елбасы. И с этими словами нельзя не согласиться.