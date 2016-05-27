​Энергию молодых – энергии будущего

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

По словам ректора вуза Ержана Сыргалиева, научная работа в области возобновляемых источников энергии в свете предстоящей Международной выставки EXPO 2017 в Астане является одним из приоритетных направлений работы вуза. Мир движется в сторону возобновляемой энергетики, но, учитывая тот факт, что традиционная энергетика продолжает составлять важную часть экономики страны, актуальными остаются исследования, направленные на ее рациональное и эффективное использование.

Студенты вуза вовлечены в выполнение хоздоговорных и научных проектов по этой важной проблеме. Об актуальности ВИЭ можно судить по следующим данным. Количество солнечной энергии, падающей за 40 минут на поверхность Земли, эквивалентно годовому потреблению человечеством. Поэтому сегодня первостепенной задачей является нахождение способов эффективного хранения этой энергии. Вопросы генерации энергии – это отдельная большая серьезная задача, и вуз планирует показать на EXPO 2017 ряд разработок в этой области.

Генеральный директор ТОО «Samruk – Green ENERGY» Жомарт­ Моминбаев отметил, что в преддверии Международной выставки EXPO 2017 необходимо проработать сов­местные проекты, открытия, несущие научную новизну и высокую прикладную значимость. Пока много нюансов, которые возникают при эксплуатации солнечных энергостанций, при их интеграции в энергосеть. Запущенная в городе Капшагае солнечная электростанция мощностью 2 МВт является частью большой работы АО «Самрук-Энерго» в области возобновляемых источников энергии.

По его словам, на этом объекте впервые проводится анализ промышленной выработки электроэнергии фотоэлектрическими модулями импортного и оте­чественного производства. Во-вторых, тестируются иные технологии в области ВИЭ – энергоаккумулирующие системы.

– Недавно там установлена единственная в СНГ проточная батарея промышленного типа, – сказал Ж. Моминбаев. – Мы определили для нее несколько режимов тестирования. Сейчас наблюдаем за первым режимом, направленным на выравнивание суточного графика работы элект­ростанции и выдачи электро­энергии в сеть. Это связано с нестабильностью и непредсказуемостью погоды, так как изменение солнечности сильно влияет на выработку электроэнергии.

Говоря об EXPO 2017, он подчеркнул, что компания принимает активное участие в образовательных семинарах и форумах, способствующих продвижению передовых технологий в сфере ВИЭ. Предстоящий первый саммит ассоциации ВИЭ РК с участием представителей госорганов, НПО, зарубежных партнеров, международных организаций, компаний призван решить многие вопросы. К примеру, об интеграции ВИЭ в общую энергетическую сеть, о тех технических и экономичес­ких параметрах, которые необходимо для этого выдерживать.

– По данным международных экспертов, за последние десять лет стоимость энергии, вырабатываемой солнечной энергетикой, снизилась в шесть раз. К примеру, цена за 1 кВт-ч энергии из солнечных источников по итогам тендера на аукционе в ОАЭ зафиксирована на уровне 2,99 цента за кВт-ч. То есть стоимость 1 кВт-ч солнечной энергии приближается к стоимости энергии из традиционных источников, – сказал руководитель компании.

Жомарт Моминбаев подчеркивает, что мир неуклонно движется в сторону ВИЭ, себестои­мость альтернативной энергии будет уменьшаться. Тенденция такова, что можно обеспечить экономичное решение для ее выработки, но сегодня не менее важно создать решения для сохранения энергии, для балансирования производства и потреб­ления энергии, интеграции источников ВИЭ в сеть, для учета и определения коммерчес­ких режимов работы. Таким образом, ее регулирование потребует дополнительных расходов. В целом себестоимость ВИЭ уменьшается, но по ряду технических аспектов необходима доработка в этих направлениях.

Нельзя не сказать и о том, что в Казахстане пока существуют технологические и экономичес­кие ограничения по массовому вовлечению крупных проектов ВИЭ в энергобаланс. В первую очередь это обусловлено структурой Единой электроэнергетической системы страны. Основные источники генерации у нас низкоманевренные. В основном угольные ТЭС. В стране работают несколько гидроэлектростанций, станций на газе, которые являются маневренными.

Вовлеченность в энергобаланс страны требует высокой маневренности существующей энергосистемы, но она сейчас является ограничивающим фактором. Поэтому развитие маневренных источников энергии также является приоритетным направлением модернизации отечественной энергетической системы. 

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