​Энергию отдаст вода

После ввода объектов в эксплуатацию они будут покрывать почти треть от потребности Тюлькубасского района. Сейчас здесь используется 15 мВт в месяц. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» гарантирует долгосрочную покупку производимой электроэнергии после завершения строительства. После успешной реализации данного проекта инвестор планирует привлекать инвестиции турецкого «Эксим Банка» на строительство малых гидроэлектростанций на других реках области.

Для того чтобы сократить дефицит электроэнергии в ЮКО, проведены маркетинговые исследования гидроэнергетического потенциала рек области с привлечением экспертов отрасли. По результатам выбраны наиболее подходящие водные артерии. На них определены 43 потенциальные точки, где возможно возведение малых ГЭС. Их общая мощность может составить до 119,84 мВт.