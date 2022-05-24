Энергию солнца – школе

«Зеленые» технологии стали доступны ученикам IT-лицея № 23 им. Ж. Ташенова.

Во дворе учебного заведения установлены солнечные панели. Фотоэлектрическая элект­ростанция мощностью 50 кВт позволит школе использовать высокий солнечный потенциал региона для отопления здания, освещения, подогрева воды. Также энергоэффективность школы улучшена за счет установки светодиодных ламп освещения, терморегуляторов на радиаторах отопления, низкоэмиссионной энергосберегающей пленки на окнах, через которые происходит основная потеря тепла.

Установка в школе солнечной электростанции – это совместный проект Eni и Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Казахстане. Он осуществлен в сотрудничестве с акиматом Туркестанской области и является наглядным примером государственно-частного партнерства, способствующим достижению целей устойчивого развития.

Для участия в торжественной церемонии запуска станции в Туркестан прибыл постоянный представитель ПРООН в Казах­стане­ Якуп Бериш, руководитель компании Eni по Центрально-Азиатскому региону, управляющий директор компании «Аджип Каспиан Си Б. В.» Лучано Васкес, управляющий директор ТОО «Arm Wind» Алекс Стиллавато.

Аким области Умирзак Шукеев поблагодарил партнеров, отметив важность развития возобновляемых источников энергии.

– Мы являемся свидетелями исторического события в Туркестане, – подчеркнул Умирзак Шукеев. – Компания Eni и Программа развития ООН установили и представили публике солнечную установку в IT-лицее № 23. В нашей области – высокий демографический рост. Есть 900 школ. До 2025 года в регионе планируем построить еще 200 школ, которые следует обеспечить современными учебными помещениями, технология­ми. Впервые в регионе именно в этой школе мы установили солнечную электроустановку.

Проект позволит сократить расходы на содержание здания, уменьшатся энергопотребление и выброс в атмосферу углекислого газа. Eni и ПРООН намерены продолжить программы энергосбережения в стране, взяв этот проект за образец.

– Достижение цели углеродной нейтральности к 2060 году – важнейший приоритет как для Казахстана, так и для стран всего мира, – считает постоянный представитель ПРООН в Казахстане­ Якуп Бериш. – ПРООН­ намерена продолжить плодотвор­ное сотрудничество с Правительством страны и всеми партнерами в рамках трансформации в энергетическом секторе.

Глава Eni по Центрально-Азиатскому региону Лучано Васкес считает, что благодаря этой инициативе школа достигнет цели по снижению выбросов углерода и энергосбережению.