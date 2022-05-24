Свежий выпуск
Энергию солнца – школе
Любовь Доброта, Туркестан

«Зеленые» технологии стали доступны ученикам IT-лицея № 23 им. Ж. Ташенова.

Во дворе учебного заведения установлены солнечные панели. Фотоэлектрическая элект­ростанция мощностью 50 кВт позволит школе использовать высокий солнечный потенциал региона для отопления здания, освещения, подогрева воды. Также энергоэффективность школы улучшена за счет установки светодиодных ламп освещения, терморегуляторов на радиаторах отопления, низкоэмиссионной энергосберегающей пленки на окнах, через которые происходит основная потеря тепла.

Установка в школе солнечной электростанции – это совместный проект Eni и Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Казахстане. Он осуществлен в сотрудничестве с акиматом Туркестанской области и является наглядным примером государственно-частного партнерства, способствующим достижению целей устойчивого развития.

Для участия в торжественной церемонии запуска станции в Туркестан прибыл постоянный представитель ПРООН в Казах­стане­ Якуп Бериш, руководитель компании Eni по Центрально-Азиатскому региону, управляющий директор компании «Аджип Каспиан Си Б. В.» Лучано Васкес, управляющий директор ТОО «Arm Wind» Алекс Стиллавато.

Аким области Умирзак Шукеев поблагодарил партнеров, отметив важность развития возобновляемых источников энергии.

– Мы являемся свидетелями исторического события в Туркестане, – подчеркнул Умирзак Шукеев. – Компания Eni и Программа развития ООН установили и представили публике солнечную установку в IT-лицее № 23. В нашей области – высокий демографический рост. Есть 900 школ. До 2025 года в регионе планируем построить еще 200 школ, которые следует обеспечить современными учебными помещениями, технология­ми. Впервые в регионе именно в этой школе мы установили солнечную электроустановку.

Проект позволит сократить расходы на содержание здания, уменьшатся энергопотребление и выброс в атмосферу углекислого газа. Eni и ПРООН намерены продолжить программы энергосбережения в стране, взяв этот проект за образец.

– Достижение цели углеродной нейтральности к 2060 году – важнейший приоритет как для Казахстана, так и для стран всего мира, – считает постоянный представитель ПРООН в Казахстане­ Якуп Бериш. – ПРООН­ намерена продолжить плодотвор­ное сотрудничество с Правительством страны и всеми партнерами в рамках трансформации в энергетическом секторе.

Глава Eni по Центрально-Азиатскому региону Лучано Васкес считает, что благодаря этой инициативе школа достигнет цели по снижению выбросов углерода и энергосбережению.

Популярное

Все
Долго ждали, быстро разобрали
Птичку жалко...
Подвиг пулеметчицы
По пути перемен
Защититься от биоугроз
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отвечая на вызовы времени
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Тонули на глазах у друзей
О чем расскажет орнамент
История расставит все на свои места
Проверка готовности
В интересах народа
На все случаи жизни
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Энергию солнца – школе
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
На все случаи жизни
Свежий выпуск
В интересах народа
Свежий выпуск
История расставит все на свои места
Свежий выпуск
Проверка готовности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]