Энергопроизводящие компании задолжали около 6,5 млрд тенге "КазТрансГаз-Аймак"

Экономика
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Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото: samruk-energy.kz
Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет около 6,5 миллиарда тенге, перед ТОО "Богатырь-Комир" – 387 миллионов тенге . Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минэнерго отметил, что в списке должников перед АО "КазТрансГаз-Аймак" числятся ТОО "МАЭК-Казатомпром" - 3 677 миллионов тенге; АО "Жайыктеплоэнерго" – 934 миллиона тенге; ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" – 918 миллионов тенге; АО "Актобе ТЭЦ" – 478 миллионов тенге; ГКП "Озен Жылу" – 417 миллионов тенге; ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" – 138 миллионов тенге.

"Задолженность перед ТОО "Богатырь-Комир" у ГКП "Кокшетау жылу" – 249 миллионов тенге и ТОО "Степногорская ТЭЦ" – 138 миллионов тенге. Для исключения срыва топливообеспечения просим поручить акиматам регионов обеспечить погашение имеющейся задолженности перед АО "КазТрансГаз-Аймак" и ТОО "Богатырь-Комир", – сказал Бозумбаев.

Вместе с тем, он обратил внимание на необходимость ускорения ремонта котла № 2 на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау".

"Это связано с соблюдением температурного режима при понижении температуры наружного воздуха. На топливных складах электростанций накоплено 4 миллиона тонн угля и 112 тысяч тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам", – добавил спикер.

В заключение он подчеркнул, что с начала текущего отопительного периода при снижении температуры наружного воздуха отмечено 23 факта несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

"Наибольшее количество допущено на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау" – 7 раз и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" – 4 раза", – резюмировал министр энергетики.

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