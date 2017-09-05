Энергосберегающие акиматы и министерства появятся в Казахстане
Анастасия Прилепская
Включить показатель энергосбережения в систему оценки работы министерств, ведомств и акиматов поручил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством по инвестициям и развитию включить критерии по реализации политики энергосбережения в систему оценки эффективности деятельности центральных (министерств и ведомств – Авт.) и местных (акиматов – Авт.) исполнительных органов", – сказал глава Правительства.
Премьер также поручил МИР совместно с Минэннерго и Минсельхозом проработать вопрос установления нормативов энергопотребления на производство единицы продукции. Кроме того, эти министерства в сотрудничестве с акиматами будут работать над установлением ежегодного параметра снижения энергоемкости для каждого отдельно взятого предприятия.
Как отметил Премьер-министр, поручения даны во исполнение задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым на совместном заседании палат Парламента 4 сентября.