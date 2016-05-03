Энергосберегающие системы не станут единственным высокотехнологичным нововведением, над которым сейчас работает Центр модернизации ЖКХ

Технологии
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Дамир Айдаров
. По словам Чайжунусова, в данный момент разрабатываются идеология и единые стандарты для электронных порталов КСК. На данной стадии запланировано, что у каждого региона будет свой портал, где разместят всю информацию о местных КСК. К слову, свою ячейку на сайте будут иметь не только КСК, но и каждый житель.

"Форма отчетности на сайте будет введена единая для всех КСК, и она будет очень строгой. Контрольные сроки также будут едиными. Органы управления будут размещать здесь свои уведомления, так что о любом планируемом мероприятии коллективного характера население сможет узнать также на портале. Надеюсь, пилотные проекты порталов будут запущены уже в следующем году в Астане и Алматы", – рассказывает Чайжунусов.

В Центре рассчитывают на то, что введение единых порталов для КСК также поможет увеличить степень прозрачности их деятельности. По словам Чайжунусова, необходимо выстроить отношения между КСК и жильцами таким образом, чтобы коммунальные кооперативы защищали интересы жильцов.

"Мы фактически потеряли идеологию КСК, которые защищают интересы жильцов, будучи заказчиком, а сервисные управляющие компании являются подрядчиком. Вследствие этой сращенности мы потеряли важнейший аспект– прозрачность. Во-вторых, мы позволили КСК обслуживать по 80–100 домов и иметь один счет, что также повлияло на уменьшение прозрачности их деятельности. Считаю, что наши люди готовы платить, однако им нужно знать, за что они платят", – подчеркивает он.

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