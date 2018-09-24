​English for Jastar на селе

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Александра Власова

Молодежное крыло «Жас Отан» и ассоциация «Болашак» запус­тили проект English for Jastar, который направлен на повышение уровня английского языка и улучшение коммуникационных навыков среди школьников. Он будет работать в пилотном режиме в течение 2 месяцев – с 20 сентября и охватит 7 тыс. учеников 9–11-х классов в 84 селах. Для его реализации привлечены 28 носителей языка и 141 отечественный специалист, владеющий английским на продвинутом уровне.

– Наша совместная деятельность с проектным партнером ассоциацией «Болашак» направлена на воспитание высокообразованной, конкурентоспособной молодежи. Поэтому в рамках молодежного политического лагеря «Жастар Отанға!» мы запустили проект English for Jastar, – сказал председатель молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» Данияр Сундетбаев в Службе центральных коммуникаций.

Занятия с иностранными доб­ровольцами будут проводиться в формате разговорного клуба в свободное от занятий время и не будут мешать основному учебному процессу школьников. Все преподаватели имеют высшее образование, опыт преподавания английского языка и навыки работы с детьми.

– Рабочая группа проекта тщательно отнеслась к отбору иностранных добровольцев для привлечения в проект. Каждый из них проходил собеседование по видеосвязи, представлял необходимые документы, подтверждающие наличие высшего образования, опыта преподавания английского языка, работы с детьми, а также справки о состоя­нии здоровья и о непричастности к правонарушениям, – отметила исполнительный директор ассоциации «Болашак» Лаура Демесинова.

Уже определены школы и мес­та проживания участников проекта, за каждым из них закреп­лены ответственные лица на местах.

Программа обучения английскому языку составлена при поддержке экспертов-лингвистов из ТОО «Центр образовательного лидерства» АОО «Назарбаев Университет». Комплекты учебников Solutions издательства Oxford University Press предоставлены языковым центром InterPress.

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