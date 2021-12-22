ЕНПФ инвестировал в ценные бумаги Мексики, Катара, Колумбии, Кувейта, Марокко на 85 млрд тенге –депутат Конуров
Лаура Тусупбекова
Глава фракции Народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Айкын Конуров возмущен инвестициями казахстанских компаний в иностранные компании, а также требует предоставить информацию о том, сколько средств казахстанские компании инвестировали в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает Kazpravda.kz.
«Фракция «Народная партия Казахстана» отмечает, что заявленные успехи в макроэкономике не отражают реальное состояние дел простых казахстанцев, малого и среднего бизнеса, а также всей сложности экономической ситуации в стране и мире. Мы видим, что расходы на индустриально-инновационное развитие планомерно сокращаются. Реальный сектор экономики испытывает серьезные проблемы доступа к дешевым и «длинным» оборотным средствам», – отметил он.
Депутат констатировал, что в стране не хватает денежных средств на развитие инфраструктуры, экономики страны, что приводит к необходимости привлечения внешних займов, постоянному поиску зарубежных инвесторов.
«Все это в конечном итоге негативно влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Средний дефицит семейных бюджетов в Казахстане достигает 35%. Граждане вынуждены покрывать его за счет потребительских кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях. На этом фоне острого дефицита фондирования внутри страны озабоченность вызывает инвестирование нашими национальными компаниями в экономики других стран либо размещение финансов за рубежом», - констатировал Айкын Конуров.
В качестве примера он привел вклады дочерней организации холдинга «Байтерек» - АО «QazTech Ventures», которое направило инвестиции в сумме 10 млн долларов США в один из сингапурских венчурных фондов для развития стартапов.
«Еще не забыта история рискового инвестирования пенсионных средств граждан в размере 250 млн долларов США в облигации Международного банка Азербайджана с их последующим вынужденным обменом на государственные ценные бумаги Азербайджана», - напомнил мажилисмен.
Также он привел данные, согласно которым портфель инвестиций ЕНПФ в последнее время составляют значительные объемы вкладов в государственные ценные бумаги (ГЦБ) иностранных государств, как Мексика — 10,6 млрд тенге, Катар — 18,3 млрд тенге, Колумбия — 6,4 млрд тенге, Кувейт — 4,7 млрд тенге, Саудовская Аравия — 31,5 млрд тенге, Марокко — 13,6 млрд тенге.
«Кроме того, объемы нетто-покупок ГЦБ США составили 245,4 млрд тенге (чистая покупка – 382,9 млрд); Индонезии — 18,5 млрд; Филиппин – 3,5 млрд. Доходность традиционно небольшая: инвестиции в американский госдолг под 0,05%, а средневзвешенная ставка по остальным странам составила 3,3% годовых. Особо отмечаем, что отсутствуют прозрачность и анализ результатов инвестиций в зарубежные проекты, информация об их эффективности, ответственности лиц, принимавших решения, которые привели к негативным последствиям», – привел данные депутат.
Айкын Конуров подчеркнул, что указанные средства принесли бы гораздо больше пользы внутри страны, способствовали бы снижению уровня внешних займов, развитию местных стартапов и других необходимых проектов.
«С учетом изложенного просим предоставить сведения о том, какими активами располагают и располагали за последние 10 лет наши национальные компании за рубежом, сколько средств инвестировано в экономику других стран с указанием компании-инвестора, сути инвестируемых проектов, их доходности или убыточности, сроков и условий возврата», - отметил он.