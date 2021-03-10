Общество
ЕНПФ закроет некоторые пенсионные счета казахстанцев
Айдана Демесинова
Единый накопительный пенсионный фонд закроет пустые счета казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"АО "ЕНПФ" информирует о вступлении в силу с 01.03.2021 года Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) вкладчиков (получателей), утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении 1 (одного) месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений", – говорится в сообщении.

Таким образом, в ЕНПФ закроются ИПС, которые ранее были открыты, в том числе в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления. Также будут закрыты ИПС, по которым имелись пенсионные накопления, но были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений, а после осуществления выплаты либо перевода в течение 1 (одного) месяца не поступали взносы.

По данным пресс-службы фонда, количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 1 февраля текущего года составляло порядка 121 тысячи.

В фонде напомнили, что с 2019 года для открытия в ЕНПФ ИПС для учета обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. Идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от государственной корпорации "Правительство для граждан".

Взносы перечисляются работодателем с удержания суммы ОПВ с первой зарплаты, то есть исключается возникновение "нулевых" счетов (без накоплений) для учета ОПВ.

Популярное

Все
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Качество жизни зависит от качества мышления
Какие перемены ждут жителей области Абай
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Дипломатия на пути к независимости
Лучшие на телеэкранах!
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Традиции и современность
Сессия сдана
Встречи в глубинке
Обменялись опытом
Открыли в себе художников
Навечно в строю
Кто защитит права детей?
Спорт как образ жизни
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Откровенная дискуссия на острые темы
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Мои герои, мои путеводные звезды
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Общество
Лимиты на отстрел животных в период охоты утвердили в Казах…
Общество
Более 20 игровых терминалов изъяли из магазинов Нур-Султана
Общество
"Просили данные карты": телефонные мошенники добрались до а…
Общество
Предприниматели Петропавловска пытаются заставить ГКП «Комм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]