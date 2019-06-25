Общество
ЕНТ-2019: апелляционная комиссия в Арыси приостановила работу
Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций, как проходило Единое национальное тестирование в городе Арысь Туркестанской области накануне, 24 июня, сообщает Kazpravda.kz.

"По городу Арысь имеется один пункт проведения ЕНТ - на базе школы №1, где прошло два потока - 21 и 23 июня. В целом по Арысь 779 выпускников подали заявки, из них 772 прошли тестирование. Вчера, 24 июня, в 9 часов утра намеревалась начать свою работу апелляционная комиссия. Но из-за взрывов работа была приостановлена. Никто не пострадал. Режим секретности всех документов был сохранен. Все документы были вывезены за пределы города. 12 представителей МОН на месте работало. 10 из них хотят сегодня выехать в Нур–Султан", - рассказал Тойбаев, отметив, что после того, как ситуация стабилизируется, апелляционная комиссия в обязательном порядке проведет свою работу.

"До 30 числа время есть, но даже если не успеем, продлим и апелляцию обязательно проведем", - заверил спикер.

По его словам, председатель комиссии сейчас остаётся в Шымкенте.

"Он будет мониторить ситуацию на месте, и при первой же возможности мы апелляцию проведем и завершим свою работу в данном регионе", - заключил глава департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

Напомним, что накануне, 24 июня, в 09.20 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе воинской части №44856 города Арысь. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.

Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины произошедшего.

В ДЧС Туркестанской области отметили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе с акимом области.

Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.

Полиция обеспечивает безопасность и порядок в городе. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

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