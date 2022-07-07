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Образование
ЕНТ – 2022: парень пытался сдать тесты за братишку
Диасов Ораз
корреспондент

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал, как прошло ЕНТ - 2022, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Стоит особенно отметить, что уменьшилось количество попыток пронести запрещенные предметы и нарушений правил на ЕНТ. К примеру, в прошлом году попытки пронести запрещенные предметы на ЕНТ предприняли 756 выпускников, в этом году таких случаев было 327. Снижение в два раза связано с введением в 2020 году нормы о недопуске на тестирование таких участников и введением второй фронтальной камеры на каждого тестируемого», - сказал Руслан Емелбаев.

Он отметил, что до введения данной нормы в 2019 году при входе были найдены 128 тыс., в 2020 году – 2522 запрещенных предмета.

«По сравнению с 2019 годом желающих пронести шпаргалки и смартфоны уменьшилось почти в 400 раз. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека, их результаты аннулированы. Показатели снизились почти в 4 раза, так как в 2021 году из аудиторий были удалены 1305 человек. Помимо этого, нами будут проанализированы все видеозаписи до 31 декабря 2022 года. Если выявятся факты использования запрещенных предметов, результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта», - подчеркнул спикер.

Напомним, что данная норма была применена впервые в 2020 году. Тогда после просмотра видеозаписей были аннулированы результаты 152 тестируемых, в 2021 году – 52 человек. На сегодня по итогам постпрокторинга результаты 15 человек уже аннулированы. В данный момент проверяются результаты более 200 тестируемых.

К слову, в этом году тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый», то есть, если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

«Благодаря принятым мерам, по итогам январского, мартовского и основного ЕНТ был зафиксирован всего лишь один случай подмены лиц. На третьей неделе сдачи ЕНТ участник пытался сдать тест, отправив вместо себя постороннего человека. Если быть точнее, брат пытался сдать ЕНТ вместо братишки, но благодаря биометрике и распознаванию лица при входе мы не допустили этого и приняли соответствующие меры. В прошлом году было выявлено 18 таких случаев», - заключил Емелбаев.

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