"ЕНТ – это самый легкий экзамен во взрослой жизни" – министр образования обратился к выпускникам

Министр образования и науки поздравил выпускников 2022 года с завершением учебы. Асхат Аймагамбетов посетил школу-гимназию №75 города Нур-Султан и принял участие в торжественной линейке, посвященной празднику последнего звонка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Асхат Аймагамбетов поздравил выпускников с окончанием учебы, поблагодарил педагогов за работу и родителей – за поддержку детей.

«Наши школьники сегодня достойно представляют наше образование, нашу страну на международной арене. К примеру, рядом со мной стоят вернувшиеся вчера из Франции три призера Всемирной гимназиады, которые учатся в этой школе. Всего школьники завоевали 86 медалей и заняли 3 место среди 70 стран мира. И число завоеванных медалей увеличивается. У выпускников начнется новый этап в жизни. Несмотря на то, что вы заканчиваете учебу в школе, важно никогда не останавливаться на пути к знаниям и учиться. Знания – это тот актив, который никогда не утратит свою ценность, им не страшна никакая девальвация. Впереди волнительный период экзаменов. Хочу, чтобы вы понимали, что ЕНТ – это, наверное, самый легкий экзамен во взрослой жизни. Особенно если учесть, сколько преимуществ мы предоставили выпускникам этого года. У вас есть две попытки пройти ЕНТ и претендовать на грант. В этом году благодаря поддержке Президента мы увеличиваем количество грантов до 73 тысяч для обучения в вузах, и до 128 тысяч - для обучения в колледжах. В целом, государство принимает все меры для того, чтобы вы уверенно смотрели в будущее», – сказал в своей речи к выпускникам министр образования и науки.

Он также поблагодарил за работу педагогов, которые обучают и воспитывают подрастающее поколение, и родителей – за поддержку детей.

«Наши школьники, педагоги и родители достойно прошли испытание пандемией. В сентябре были споры о том, нужно ли открывать школу. И сейчас нет сомнений в правильности принятого решения. Благодаря труду наших педагогов мы смогли преодолеть сложное время, с которым столкнулись весь мир и вся мировая система образования. Благодарю коллег за труд и поддержку, которую вы оказываете нашим детям. Во время пандемии было непросто, и мы получили большую поддержку от родителей, которые поняли, насколько важен и ценен труд педагогов», – отметил Асхат Аймагамбетов.

После этого ученики первых классов пожелали удачи выпускникам, которые, в свою очередь, поблагодарили учителей и родителей за те 11 лет, что были проведены в стенах школы.

Далее выпускники станцевали прощальный вальс, и в школе прозвенел последний звонок.

В министерстве отметили, что в школе-гимназии №75 города Нур-Султан обучаются 3464 ученика, 201 из них окончил 11 класс, 192 ученика – 9 класс.

Всего в этом году последний звонок прозвенел для 3,6 млн школьников страны. Из них выпускников 11 (12) классов – более 170 тысяч, учащихся девятых классов – свыше 302 тысяч человек.

На знак «Алтын белгі» претендуют 8139 отличников учебы.

Первый класс в этом году завершили более 393 тыс. школьников.