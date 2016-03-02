ЕНТ по английскому языку может стать обязательным

Фото с сайта altaynews.kz
В Казахстане рассматривается возможность включения английского языка в список обязательных предметов Единого национального тестирования. Об этом в рамках брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев, передает Kazpravda.kz
.
"В России подобная практика (введение английского языка в качестве обязательного предмета – Прим. ред.) будет внедрена с 2021 года, и мы не исключаем подобной возможности. Но о том, каким будет новый формат ЕНТ в целом, мы отдельно расскажем позже", – сказал Балыкбаев.
"Перед нами и раньше стояли задачи по совершенствованию ЕНТ. Мы планируем его усовершенствовать в направлении перехода от заучивания конкретных фактов на проверку логики. Это позволит более объективно оценивать мышление наших выпускников", – рассказывает вице-министр.