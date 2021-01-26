ЕНТ полностью переведут в электронный формат

Единое национальное тестирование будет полностью переведено в электронный формат. Об этом на расширенном заседании Правительства сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazpravda.kz.
"Планируется увеличить охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99% за счет внедрения новой модели дошкольного образования и подушевого финансирования дополнительного образования. Будет открыто 400 новых детских садов. В рамках ГЧП планируется построить 180 школ. Единое национальное тестирование будет переведено в полностью электронный формат", – сказал Мамин.
Кроме того, по его словам, 500 ученых будут отправлены на стажировку в ведущие научные центры мира, а молодые ученые получат 1 000 грантов.