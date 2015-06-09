ЕНТ завершено, итоги радуют Свежий выпуск 451 Ирина ИГНАТОВА, Астана

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, также в текущем году на 2,4% увеличилось число учащихся, набравших свыше 100 баллов, – 14 420 (17,4%), тогда как в минувшем году таких ребят насчитывалось 13 137 (15%). Число выпускников, преодолевших пороговый уровень в 50 баллов, выросло на 4,5%, что составило 67 497 учащихся (81,4%), в 2014-м их было 67 357 (76,9%). Высший результат – 125 баллов – показали пять выпускниц: казахской классической гимназии № 45 города Тараза Гульназ Ердосова, школы-лицея № 9 Астаны Риана Мустафина, линг­вистической гимназии «Умит» Теректинского района Западно-Казахстанской области Сымбат Самат, специализированной школы-интерната для одаренных детей с обучением на трех языках Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области Лаура Абдазимова и лицея № 90 города Алматы Анастасия Яковлева. В 2014 году столь высоким набором баллов отличились четверо учащихся.