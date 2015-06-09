ЕНТ завершено, итоги радуют

Свежий выпуск
451
Ирина ИГНАТОВА, Астана
Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, также в текущем году на 2,4% увеличилось число учащихся, набравших свыше 100 баллов, – 14 420 (17,4%), тогда как в минувшем году таких ребят насчитывалось 13 137 (15%). Число выпускников, преодолевших пороговый уровень в 50 баллов, выросло на 4,5%, что составило 67 497 учащихся (81,4%), в 2014-м их было 67 357 (76,9%). Высший результат – 125 баллов – показали пять выпускниц: казахской классической гимназии № 45 города Тараза Гульназ Ердосова, школы-лицея № 9 Астаны Риана Мустафина, линг­вистической гимназии «Умит» Теректинского района Западно-Казахстанской области Сымбат Самат, специализированной школы-интерната для одаренных детей с обучением на трех языках Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области Лаура Абдазимова и лицея № 90 города Алматы Анастасия Яковлева. В 2014 году столь высоким набором баллов отличились четверо учащихся.

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Как готовят инженеров нового формата
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Забвению не подлежит
Сделал предложение на плацу
Как стать разведчиком
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]