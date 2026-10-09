Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves Saint Laurent

Новый руководитель будет объявлен в ближайшее время, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Энтони Ваккарелло уходит с поста креативного директора модного дома Yves Saint Laurent, входящего в группу Kering SA, говорится в сообщении компании.

Ваккарелло возглавил направление женской и мужской одежды бренда в 2016 году. За время его работы выручка модного дома выросла более чем втрое, до пиковых 3,3 млрд евро в 2022 году. Однако затем на фоне ослабления спроса на товары класса "люкс" продажи снизились и составили 2,6 млрд евро в 2025 году.

Kering обнародует отчетность за третий квартал 22 октября.

Акции Kering в начале торгов в пятницу дорожают на 1,6%. С начала года капитализация компании упала на 30%, до 25,3 млрд евро.