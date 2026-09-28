ЕНУ впервые стал координатором проекта программы ЕС

Образование
Дана Аменова
корреспондент

Координация проекта опирается на практический опыт ЕНУ в развитии университетского эндаумента

Фото: ЕНУ им.Л. Н. Гумилева

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева впервые выступил в качестве грантхолдера (координатора) проекта программы Европейского Союза Erasmus+ в направлении «Повышение потенциала в сфере высшего образования» (CBHE) - University Endowment Fund Development in Kazakhstan (UNIFUND), сообщает Kazpravda.kz

UNIFUND стал первым структурным проектом Erasmus+, в котором казахстанский университет выступает в роли грантхолдера. Структурные проекты Erasmus+ направлены на реформирование и модернизацию систем высшего образования на национальном и региональном уровнях.

Получение статуса координатора отражает высокий уровень доверия со стороны европейских партнеров и подтверждает опыт ЕНУ в реализации масштабных международных образовательных инициатив.

Основная цель проекта - содействие финансовой устойчивости и академической независимости высшего образования Казахстана через развитие университетских целевых фондов (эндаументов). В рамках проекта планируется создание Национальной ассоциации и цифровой платформы университетских эндаументов, совершенствование нормативно-правовой и методической базы, а также развитие культуры эндаументов среди казахстанских вузов.

Проект также предусматривает разработку общенациональной системы управления целевыми фондами, которая позволит университетам расширять и диверсифицировать источники финансирования. Важной частью инициативы станет обмен опытом и лучшими практиками между казахстанскими университетами и европейскими партнерами.

Особенность UNIFUND - широкий состав консорциума, объединяющего институты развития, государственные органы, представителей бизнеса, а также ведущие университеты Казахстана и Европы.

Координация проекта опирается на практический опыт ЕНУ в развитии университетского эндаумента. ENU Endowment Fund был учрежден 31 декабря 2021 года и стал одним из инструментов укрепления финансовой устойчивости университета и развития культуры меценатства в сфере высшего образования.

Сегодня фонд работает по четырем основным направлениям:

1. Поддержка обучающихся - образовательные гранты и именные стипендии.

2. Развитие науки и инноваций - софинансирование исследований, стартапов и проектов по коммерциализации разработок.

3. Социальные и культурные инициативы - поддержка образовательных и общественно значимых проектов.

4. Поддержка талантов - содействие участию студентов в международных конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях.

ЕНУ участвует в направлении «Повышение потенциала в сфере высшего образования» программы Erasmus+ с 2016 года. За это время университет принял участие в реализации 13 международных проектов, результаты которых были интегрированы в образовательную и организационную деятельность университета.

В частности, в ЕНУ:

- внедрены инновационные образовательные модули и дисциплины;

- созданы специализированные центры поддержки иностранных студентов и выпускников;

- реализуется программа входящей академической мобильности «Welcome to ENU»;

- на базе Центра развития предпринимательских навыков действует ENU Business School.

#ЕНУ #координатор #Erasmus+ CBHE

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