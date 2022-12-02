Эпидемиологи встревожены резким ростом случаев заболеваний особо опасными инфекциями в РК

Ситуацию осложняет отсутствие единой информационной системы для реагирования на их распространение.

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В Казахстане наблюдается рост случаев заболеваний особо опасными инфекциями. Об этом в ходе правительственного часа в Сенате заявила директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья, сообщает Kazpravda.kz.

По ее словам, ситуацию осложняет отсутствие единой информационной системы для реагирования на их распространение.

«За 10 месяцев текущего года эпидситуация по 13 особо опасным инфекциям среди населения в стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарно, выросла на 50,5% – с 402 случаев до 796. В том числе, бруцеллезом – на 38,6%, конго-крымской геморрагической лихорадкой – на 51,3%», – сказала Кунсулу Закарья.

С начала года в Казахстане зарегистрировано 325 неблагополучных пунктов, из которых – 179 неблагополучных пунктов острых инфекционных болезней животных, 146 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. Все эти факты, считает эпидемиолог, свидетельствуют о ряде проблемных вопросов в части реагирования на особо опасные заболевания.

По мнению Кунсулу Закарьи, одна из проблем касается разрозненности и узкой направленности информационных систем госорганов в области обеспечения биологической безопасности. Также отсутствует единая интегрированная информационная система мониторинга управления биологическими рисками и система многофакторного прогнозирования, моделирования биологических угроз для разработки эффективных мер профилактики осложнений эпидемиологической и эпизоотической ситуации.

«Система мероприятий по обеспечению биологической безопасности должна охватывать все виды возможных биологических угроз. Не менее важно обеспечение высокой скорости реагирования на биологические угрозы.

Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо усиление превентивных мер, в том числе, обеспечение взаимодействия всех министерств, ведомств, служб по общим оперативным планам, по ведомственным программам обеспечения биологической безопасности, разработка и внедрение информационных прогнозно-аналитических систем обеспечения биологической безопасности, организация национальной системы автоматизированной информационной системы наблюдения, контроля биологической обстановки», − отметила Закарья.