Эпидемиологи встревожены резким ростом случаев заболеваний особо опасными инфекциями в РК

Здравоохранение
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Ситуацию осложняет отсутствие единой информационной системы для реагирования на их распространение.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Казахстане наблюдается рост случаев заболеваний особо опасными инфекциями. Об этом в ходе правительственного часа в Сенате заявила директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья, сообщает Kazpravda.kz.

По ее словам, ситуацию осложняет отсутствие единой информационной системы для реагирования на их распространение.

«За 10 месяцев текущего года эпидситуация по 13 особо опасным инфекциям среди населения в стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарно, выросла на 50,5% – с 402 случаев до 796. В том числе, бруцеллезом – на 38,6%, конго-крымской геморрагической лихорадкой – на 51,3%», – сказала Кунсулу Закарья.

С начала года в Казахстане зарегистрировано 325 неблагополучных пунктов, из которых – 179 неблагополучных пунктов острых инфекционных болезней животных, 146 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. Все эти факты, считает эпидемиолог, свидетельствуют о ряде проблемных вопросов в части реагирования на особо опасные заболевания.

По мнению Кунсулу Закарьи, одна из проблем касается разрозненности и узкой направленности информационных систем госорганов в области обеспечения биологической безопасности. Также отсутствует единая интегрированная информационная система мониторинга управления биологическими рисками и система многофакторного прогнозирования, моделирования биологических угроз для разработки эффективных мер профилактики осложнений эпидемиологической и эпизоотической ситуации.

«Система мероприятий по обеспечению биологической безопасности должна охватывать все виды возможных биологических угроз. Не менее важно обеспечение высокой скорости реагирования на биологические угрозы.

Для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо усиление превентивных мер, в том числе, обеспечение взаимодействия всех министерств, ведомств, служб по общим оперативным планам, по ведомственным программам обеспечения биологической безопасности, разработка и внедрение информационных прогнозно-аналитических систем обеспечения биологической безопасности, организация национальной системы автоматизированной информационной системы наблюдения, контроля биологической обстановки», − отметила Закарья.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Цвет в главной роли
Погружение в чудный мир истории
Обращение к национальным корням
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Неожиданностей еще хватает
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
Сельский инструктор – важное звено
Общее литературное пространство
С теплотой к теплоснабжению
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Сенат , Общество , Здравоохранение
Производители не соблюдают требования по обогащению муки ми…
Здравоохранение , Скандалы
Глав двух медицинских центров подозревают в продаже фиктивн…
Здравоохранение , Цифровизация
Как можно снизить цены на лекарства, рассказали в АЗРК
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 ноября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]