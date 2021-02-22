Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизировалась – Минздрав

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе посещения поликлиники №6 в Нур-Султане отметила, что эпидситуация в Казахстане стабилизировалась, передает Kazpravda.kz.
"В стране эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Многие наши граждане уже занимаются своими обыденными делами, и даже подзабыли об этой инфекции. Однако, в связи с распространением инфекции в стране, а также регистрации по 700-800 случаев заболевания ежедневно, и чтобы остановить распространение инфекции, сегодня во многих странах проводится массовая вакцинация. В Казахстане она началась в феврале", – сказала Гиният.
Кроме того, она назвала причину, почему руководство ведомства получает вторую дозу вакцины публично.
"Вакцина нужна. Одна из главных целей – это укрепить иммунитет и защитить организм. В связи с этим мы призываем вакцинироваться эффективной и безопасной вакциной", – отметила вице-министр.
По ее словам, в апреле должна завершиться третья фаза клинических исследований казахстанской вакцины.
"По результатам этих исследований казахстанская вакцина будет доступна по стране", – резюмировала Гиният.
Напомним, сегодня вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният получили
вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".