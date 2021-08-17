Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 17 августа

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 17 августа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа 2021 года
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне.