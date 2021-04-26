Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 26 апреля
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.
⠀
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.
⠀
В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в "красной" зоне.