Коронавирус
Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 26 апреля
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.   

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в "красной" зоне.

Ранее была озвучена суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 26 апреля.

Популярное

Все
Перепил, убил – в тюрьму
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан
300 млн тенге на ремонт новой девятиэтажки удалось "выбить" через суд в Усть-Каменогорске
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Поле жизни Жаната
С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы
Закон Республики Казахстан
Семь лет без «солдата любви»
Готовь трамплины летом
Семье потерявшего руки от удара током мальчика подарят квартиру
HELP станет подспорьем
Лето казахстанских конькобежцев больше не напоминает грустную историю
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области
Из самого сердца
Проекты и перспективы
Творчество в шаговой доступности
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
С дипломом из колонии
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]