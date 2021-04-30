Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 30 апреля

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 30 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в "красной" зоне.
Ранее была озвучена суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 29 апреля.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
⠀
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.
⠀
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в "красной" зоне.
Ранее была озвучена суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 29 апреля.