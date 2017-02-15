​Эпилепсия – не приговор

Международный день борьбы против эпилепсии принято официально отмечать во второй понедельник февраля. Врачи воспользовались этим информационным поводом, чтобы рассказать общественности о перспективах развития помощи пациентам с эпилепсией – одним из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний.

Уровень заболеваемости сущест­венно варьи­руется в разных возрастных группах, имея высокие показатели в раннем детстве. Второй пик приходится на людей после 65 лет. В Казахстане находятся на учете около 26 тыс. человек, хотя реальная ситуация гораздо хуже. Более того, с каждым годом растет количество детей с тяжелыми формами эпилепсии в сочетании с другими неврологическими состояниями, такими как ДЦП, гидроцефалия, аутистический спектр расстройств.

Казахстанские неврологи утверждают, что в лечении эпилепсии они добились хороших показателей. В 60–70% случаев удается достичь контроля над приступами, также имеется возможность получения качественной диагностики. В 2015 году в неврологический стандарт было введено понятие «эпилептологический кабинет», расширился список бесплатных противоэпилептических препаратов. Однако это не означает, что не существует проблем.

– Пока мы не располагаем истинными эпидемиологическими данными о распространенности эпилепсии. Как следствие, не все пациенты обеспечены достаточным количеством антиэпилептических препаратов, – сообщила исполнительный директор ОО «Казахстанская Лига против эпилепсии» Лейла Даирбаева. – Также в числе ключевых проблем можно назвать высокие цены на препараты, которые не входят в список бесплатных. В стране до сих пор нет многих антиконвульсантов в реестре разрешенных лекарственных средств. Отмечается низкий образовательный уровень врачей ПМСП и медицинских сестер по вопро­сам менеджмента эпилепсии.

Присутствует доля необоснованного скептицизма по отношению к дополнительным методам лечения, таким как иммуноглобулины, хирургическое лечение и кетодиета, что не дает повысить его эффективность. На кето­генной диете как на весьма продуктивном методе медики остановились подробнее. Отделение неврологии, специализирующееся на лечении детской и взрослой эпилепсии методом кетогенной диеты, начало работать в июле 2016 года на базе Научно-клинического центра неврологии, эпилептологии и реабилитации Алматы.

– Это значительный шаг в развитии неврологии Казахстана,– утверждает Лейла Даирбаева. – Метод используется уже более 30 лет, он входит в клинические протоколы лечения тяжелых форм эпилепсии и применяется в более чем трехстах клиниках мира.

Суть кетогенной диеты заключает­ся в следующем: в печени содержится определенное количест­во глюкозы, которой хватает не более чем на сутки. Израсходовав этот запас, организм запускает процесс (кетоз), при котором начинают сжигаться жиры. Поджелудочная железа перерабатывает жировые клетки в кето-тела, по своему составу способные заменить глюкозу. После того как кето-тела проникают в головной мозг человека, страдающего от эпилепсии, наблюдается купирование приступов, так как они обладают противосудорожным эффектом.

На протяжении многих лет проводились различные исследования эпилепсии, результат которых позволяет утверждать, что между самочувствием больного и используемой им системой питания есть прямая связь. Меню пациентам должны рассчитывать исключительно специалисты, важно присутствие в ежедневном рационе жирных молочных коктейлей, сливок, сливочного масла, мороженого. Также используются качественные сорта масла, например, оливкового и кокосового.

Лейла Даирбаева привела статистические данные, собранные за сравнительно небольшой период использования кетогенной диеты. По ее словам, у 78% пациен­тов зафиксирована выраженная положительная динамика клинической ситуации примерно через три-шесть месяцев с начала дието­терапии. У 54% пациентов количество приступов сокращается более чем на 50%, у 24% приступы прекращаются. Противоэпилептический эффект диеты сохраняется и после ее завершения.

– Проанализировав эти данные, мы решили, что необходимо включение этого признанного метода лечения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, – говорит эксперт. – Мы намерены в ближайшее время обратиться в Министерство здраво­охранения с соответствующим предложением. Казалось бы, что тут сложного? Врач выписал программу – следуй предписаниям. Но здесь другой случай. Введение диеты, особенно детям до трех лет, должно проходить только в условиях стационара, потому что при неадекватном выборе индивидуального кето-соотношения велик риск развития побочных эффектов. Не думаю, что для государства это большие затраты, мы сейчас как раз заняты подсчетами. Далее раз в три месяца при необходимости проводится контроль. Помогать врачам теперь будет общественное объединение родителей детей-инвалидов с эпилепсией «Кеңжүрек», основанное в конце января в Алматы. Родители постоянно отмечают недостаток информации о болезни, о возможностях ее лечения и о реабилитации, о правах на льготы и поддержку государства. Медики и общественники надеются на благополучный исход дела. «Вмес­те мы – сила!» – убеждены они.