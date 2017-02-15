Свежий выпуск
​Эпилепсия – не приговор
Вера Ляховская, Алматы

Международный день борьбы против эпилепсии принято официально отмечать во второй понедельник февраля. Врачи воспользовались этим информационным поводом, чтобы рассказать общественности о перспективах развития помощи пациентам с эпилепсией – одним из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний.

Уровень заболеваемости сущест­венно варьи­руется в разных возрастных группах, имея высокие показатели в раннем детстве. Второй пик приходится на людей после 65 лет. В Казахстане находятся на учете около 26 тыс. человек, хотя реальная ситуация гораздо хуже. Более того, с каждым годом растет количество детей с тяжелыми формами эпилепсии в сочетании с другими неврологическими состояниями, такими как ДЦП, гидроцефалия, аутистический спектр расстройств.

Казахстанские неврологи утверждают, что в лечении эпилепсии они добились хороших показателей. В 60–70% случаев удается достичь контроля над приступами, также имеется возможность получения качественной диагностики. В 2015 году в неврологический стандарт было введено понятие «эпилептологический кабинет», расширился список бесплатных противоэпилептических препаратов. Однако это не означает, что не существует проблем.

– Пока мы не располагаем истинными эпидемиологическими данными о распространенности эпилепсии. Как следствие, не все пациенты обеспечены достаточным количеством антиэпилептических препаратов, – сообщила исполнительный директор ОО «Казахстанская Лига против эпилепсии» Лейла Даирбаева. – Также в числе ключевых проблем можно назвать высокие цены на препараты, которые не входят в список бесплатных. В стране до сих пор нет многих антиконвульсантов в реестре разрешенных лекарственных средств. Отмечается низкий образовательный уровень врачей ПМСП и медицинских сестер по вопро­сам менеджмента эпилепсии.

Присутствует доля необоснованного скептицизма по отношению к дополнительным методам лечения, таким как иммуноглобулины, хирургическое лечение и кетодиета, что не дает повысить его эффективность. На кето­генной диете как на весьма продуктивном методе медики остановились подробнее. Отделение неврологии, специализирующееся на лечении детской и взрослой эпилепсии методом кетогенной диеты, начало работать в июле 2016 года на базе Научно-клинического центра неврологии, эпилептологии и реабилитации Алматы.

– Это значительный шаг в развитии неврологии Казахстана,– утверждает Лейла Даирбаева. – Метод используется уже более 30 лет, он входит в клинические протоколы лечения тяжелых форм эпилепсии и применяется в более чем трехстах клиниках мира.

Суть кетогенной диеты заключает­ся в следующем: в печени содержится определенное количест­во глюкозы, которой хватает не более чем на сутки. Израсходовав этот запас, организм запускает процесс (кетоз), при котором начинают сжигаться жиры. Поджелудочная железа перерабатывает жировые клетки в кето-тела, по своему составу способные заменить глюкозу. После того как кето-тела проникают в головной мозг человека, страдающего от эпилепсии, наблюдается купирование приступов, так как они обладают противосудорожным эффектом.

На протяжении многих лет проводились различные исследования эпилепсии, результат которых позволяет утверждать, что между самочувствием больного и используемой им системой питания есть прямая связь. Меню пациентам должны рассчитывать исключительно специалисты, важно присутствие в ежедневном рационе жирных молочных коктейлей, сливок, сливочного масла, мороженого. Также используются качественные сорта масла, например, оливкового и кокосового.

Лейла Даирбаева привела статистические данные, собранные за сравнительно небольшой период использования кетогенной диеты. По ее словам, у 78% пациен­тов зафиксирована выраженная положительная динамика клинической ситуации примерно через три-шесть месяцев с начала дието­терапии. У 54% пациентов количество приступов сокращается более чем на 50%, у 24% приступы прекращаются. Противоэпилептический эффект диеты сохраняется и после ее завершения.

– Проанализировав эти данные, мы решили, что необходимо включение этого признанного метода лечения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, – говорит эксперт. – Мы намерены в ближайшее время обратиться в Министерство здраво­охранения с соответствующим предложением. Казалось бы, что тут сложного? Врач выписал программу – следуй предписаниям. Но здесь другой случай. Введение диеты, особенно детям до трех лет, должно проходить только в условиях стационара, потому что при неадекватном выборе индивидуального кето-соотношения велик риск развития побочных эффектов. Не думаю, что для государства это большие затраты, мы сейчас как раз заняты подсчетами. Далее раз в три месяца при необходимости проводится контроль. Помогать врачам теперь будет общественное объединение родителей детей-инвалидов с эпилепсией «Кеңжүрек», основанное в конце января в Алматы. Родители постоянно отмечают недостаток информации о болезни, о возможностях ее лечения и о реабилитации, о правах на льготы и поддержку государства. Медики и общественники надеются на благополучный исход дела. «Вмес­те мы – сила!» – убеждены они.

Популярное

Все
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Обзор главных событий европейского футбола
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Стать полноправной частью общества
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Лебеди села Акмол
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Ответ на главный вопрос
Три аспекта реабилитации
Крепить позиции на рынке
В копилке – три «золота»
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Стартует купальный сезон
Свежий выпуск
В контексте реформ
Свежий выпуск
Некогда стареть
Свежий выпуск
Каждый может стать творцом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]