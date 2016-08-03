Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Казахстане стабильна – МСХ

В Министерстве сельского хозяйства РК заверяют, что эпизоотическая ситуация по сибирской язве стабильна, передает Kazpravda.kz
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"На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства РК держит на особом контроле эпизоотическую ситуацию не только в регионах, где имели место заражения сибирской язвой, но и другие регионы страны. По последним данным, полученным от областных территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, эпизоотическая ситуация по сибирской язве в регионах Казахстана стабильна", – указывается в сообщении.
Ранее на заседании Правительства Министерством сельского хозяйства предложен ряд мер, направленных на улучшение эпизоотической ситуации в Казахстане. В частности, использовать мобильные инсинераторы
(печи для сжигания трупов животных) вместо скотомогильников.