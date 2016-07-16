​Эпизоотическая ситуация стабилизируется

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Досжан АЙТУ

Как отметил директор департамента организации медицинской помощи МЗСР РК Бауыржан Байсеркин, в период с 8 июня по 8 июля зарегистрировано 16 подтверж­денных случаев заболевания людей сибирской язвой. В Алматинской области таких больных выявлено 3, в Восточно-Казахстанской – 2, в Карагандинской – 8, два из которых – с летальным исходом, в Павлодарской области – 3 случая. В настоящее время из 14 пациентов 8 человек выписаны из больниц, 6 находятся на стационарном лечении. При этом у двух больных из Павлодарской области здоровье быстро идет на поправку, а состояние третьего пациента остается тяжелым, но не опасным.

– На сегодня в этих регионах других случаев заражения опасным вирусом не зарегистрировано, – сказал Бауыржан Байсеркин.

Об эпизоотической ситуации в локальных очагах вспышки сибирской язвы рассказал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сакташ Хасенов. По его словам, во всех зафиксированных случаях заболевания крупного рогатого скота сибирской язвой были приняты меры повторной вакцинации всего поголовья животных в тех округах, где это произошло. Кроме того, была проделана дезинфекция всех помещений по содержанию скота, установлен карантин и под наблюдение поставлено все поголовье, – сообщил глава комитета. Он также отметил, что на расширенном заседании Правительства было дано поручение всем руководителям регионов о выделении необходимых средств для ограждения существующих и ранее не- огражденных сибироязвенных захоронений на местах. Наряду с этим регионам дано указание продолжить работу по выявлению неустановленных участков захоронений больных животных.

– На сегодня карантин в Карагандинской области снят, ведется постоянное наблюдение за тем поголовьем, которое находится в этих регионах. Новых случаев заболевания среди животных не выявлено. В целом очаги вспышки сибирской язвы устранены, – сообщил Сакташ Хасенов.

Говоря о ситуации по экс­порту мяса в Российскую Федерацию, он отметил, что Россия частично сняла временные ограничения, введенные в мае текущего года из-за вспышки пастереллеза. В частности, в письменном сообщении Россельхознадзора сообщается о снятии ограничений на ввоз мясной продукции из респуб­лики за исключением трех регионов – Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областей.

С. Хасенов также напомнил, что согласно Кодексу здоровья наземных животных МЭБ сибирская язва не является основанием и поводом для наложения ограничений одной стороны на другую. Эта болезнь носит локальный характер, обычно карантин налагается на 15–20 дней.

На пресс-конференции также выступил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

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