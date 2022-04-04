В регионе сократилось количество очаговь особо опасных болезней животных, и это не может не радовать.

По данным начальника областного управления ветеринарии Нуржаса Курмантаева, в последние 3 года отмечается сокращение очагов особо опас­ных болезней: в 2019-м их было зарегистрировано 22, в 2020-м – 11, а в 2021-м – 6. Во всех районах по плану и своевременно проводятся противоэпизоотические мероприятия. В целом обстановка с заболеваниями животных не вызывает опасений. Но это не повод расслабляться, считают местные власти.

– В каждом районе необходимо создать карты по зонам риска. Это позволит оказывать своевременную ветеринарную помощь, планировать и осуществлять работу по профилактике и диагнос­тике болезней скота, – отметил во время совещания по обсуждению эпизоотической ситуации в регионе аким области Бердибек Сапарбаев.

В Жамбылской области имеется 10 ветеринарных станций и 124 ветеринарных пункта. В отдаленных селах открыто 139 ветеринарных аптек и 11 ветклиник. Как выяснилось, ветстанции нет только в Мойынкумском районе, где как раз активно и развивается животноводство. Глава региона подчеркнул, что там такой объект просто необходим, и поручил решить данный вопрос в обязательном порядке в кратчайшие сроки.

Вместе с тем руководство области считает важным исполнение требований правил содержания и выгула собак и кошек, а также их отлова.

– В прошлом году Президент подписал закон об ответственном обращении с животными. Его нормы направлены на установление обязанностей владельцев по содержанию, учету, перевозке и разведению, – отметил Нуржас Курмантаев. – С привлечением волонтеров проводится информационная работа с населением по разъяснению норм документа. Среди безнадзорных животных есть бездомные собаки и кошки, у которых вообще никогда не было хозяев, и собаки на вольном выгуле, чьи владельцы отпускают своих питомцев на улицу и не следят за ними. В шести районах (Байзакском, Кордайском, Меркенском, Т. Рыскулова, Сарысуском и Таласском), а также в областном центре определены места для строительства питомников, разрабатывается проектно-сметная документация.

Думается, последний вопрос в свете недавних событий особенно интересует горожан. Как сообщили в акимате Тараза, недавно были зафиксированы обращения в травмпункт трех мужчин и женщины, пострадавших от укусов бродячих собак.

Между тем с целью оказания ветеринарной помощи животным разрабатывается пилотный проект «Мобильная ветеринарная клиника».

– Специалисты ветеринарной службы должны осуществлять постоянный контроль над животными и очагами заболеваний. От этого зависит не только здоровье людей, но и экономическое благополучие сел, – подчеркнул глава региона.

Он поручил ответственным лицам принять меры по устранению антисанитарии на рынках, а также совместно с департаментом Пограничной службы КНБ на системной основе выявлять факты перевозки скота без документов. Кроме того, теперь на постоянном контроле находятся пункты по забою и сбыту животноводческой продукции.