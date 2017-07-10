Эпоха агломераций

Урбанизация, ставшая значимым явлением ХХI века, вносит свои коррективы в развитие больших городов. Аким Астаны Асет Исекешев, открывая работу форума, участие в котором приняли известные зарубежные эксперты-урбанисты, сделал особый акцент на актуальности заявленной темы.

– Сегодня, когда в мире наблюдается высокая конкуренция за капиталы и рынки, необходимо в корне перестраивать экономику и переосмысливать политику городского управления. В выигрыше окажутся те населенные пункты, которые предложат наилучшие условия, – подчеркнул градоначальник. – Астана является политическим, культурным, деловым центром нашего государства, одной из самых молодых и быстро развивающихся столиц мира. В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» и рядом других поручений Президента мы сегодня работаем над тем, чтобы главный город страны стал одним из ключевых центров на евразийском пространстве.

По словам Асета Исекешева, беспрецедентный уровень урбанизации привел к коренной ломке структуры городов и их экономики. Безусловно, подобные процессы требуют осмысления, хотя сделать это в масштабах одного города и одной агломерации достаточно сложно. Необходимо знать и видеть, что происходит во всем мире, в старых и новых агломерациях, устоявшихся и развивающихся странах.

С учетом новейших вызовов акиматом, в частности, скорректирована программа развития города до 2020 года, нацеленная на решение целого ряда важных задач. Одна из главных – повышение уровня благосостояния горожан, что подразумевает не только рост доходов, но и улучшение качества жизни населения.

– По принципу шаговой доступности определены 34 социальных стандарта, – отметил в своем выступ­лении аким. – Это парки, спортивные площадки, поликлиники, участковые пункты полиции, магазины, детские сады. Мы насчитали также 129 секторов, примерно до 10 тысяч человек в каждом. Следующий шаг – наложение мат­рицы – позволил выявить, где и чего не хватает.

Необходимость постоянно реагировать на нужды горожан подтолкнула к созданию и Ситуационного центра, и городской службы 109, в которую только за прошедшие 5 месяцев поступило 300 тыс. обращений и звонков. Вся информация собирается, структурируется и анализируется с тем, чтобы исполнительные органы могли оперативно корректировать свои дальнейшие действия.

– Наша цель – создать устойчивый город, где у каждого жителя есть равный доступ ко всем со­циальным и экономическим благам, – пояснил аким.

Это открытый, безопас­ный, жизнеспособный, умный и комфортный для проживания город. К 2018 году в рамках прог­раммы «20 шагов к 20-летию столицы» власти намерены внедрить международные стандарты качест­ва медицинских услуг, ликвидировать очереди в детские сады, увеличить фонд доступного жилья, высадить миллион деревьев для соз­дания зеленого пояса Астаны, повысить доступность и привлекательность общественного транспорта.

– Мы начали сносить ветхое жилье и одновременно интересовались у жителей столицы, что именно на его месте они хотели бы видеть. По устояв­шейся традиции здесь планировалось построить новое жилье. Однако выяснилось, что горожане хотят видеть в старой части города небольшие скверы, парки, детские площадки и спортивные сооружения, – рассказал Асет Исекешев.

Еще один свежий пример: недавно на месте огромного котлована на реке Акбулак появился отличный сквер. В общей сложности планируется разбить 19 новых скверов, половину из которых – до конца текущего года.

Во время проведения панельных сессий участники форума обсудили целый ряд актуальных вопросов. К примеру, что первично для Астаны: городские сообщества или так называемые общественные пространства?

Опыт европейской интеграции городских пространств и сообществ на встрече представили Филипп Мойзер, эксперт по реновациям, член Союза архитекторов Германии, Марини Рикардо, испанский архитектор и дипломированный планировщик городов, Якуб Щесны из Польши, руководитель собственной студии SZCZ.

– Мы живем в эпоху агломераций, когда города меняются каждый день, создавая все новые и зачастую непредсказуемые вызовы, – считает Габбас Бергалиев, заместитель директора ТОО «НИПИ «Астанагенплан». – Наша главная задача – своевременно отвечать на них.

Новые вызовы городу требуют новых знаний, компетенций и подходов в планировании и развитии столицы. С этой целью в сентябре прошлого года в Астане появился и Центр урбанистики. Следующим шагом, по словам Габбаса Бергалиева, станет создание мастер-плана города – документа стратегичес­кого пространственного планирования, одним из главных преимуществ которого должна стать инвестиционная привлекательность. Немаловажно также, что разрабатываться он будет при активном участии экспертов и городских сообществ.

Каждый год в мире появляется три новых города размером с Шанхай и четыре города размером с Нью-Йорк. К 2025 году население крупнейших городских агломераций достигнет 2 млрд человек, и они будут производить 60% от мирового ВВП. Не вызывает сомнений и тот факт, что достойное мес­то в одном ряду с ними займет Астана – молодая столица Казахстана.