Эпоха агломераций

Свежий выпуск
Светлана Абенова

Урбанизация, ставшая значимым явлением ХХI века, вносит свои коррективы в развитие больших городов. Аким Астаны Асет Исекешев, открывая работу форума, участие в котором приняли известные зарубежные эксперты-урбанисты, сделал особый акцент на актуальности заявленной темы.

– Сегодня, когда в мире наблюдается высокая конкуренция за капиталы и рынки, необходимо в корне перестраивать экономику и переосмысливать политику городского управления. В выигрыше окажутся те населенные пункты, которые предложат наилучшие условия, – подчеркнул градоначальник. – Астана является политическим, культурным, деловым центром нашего государства, одной из самых молодых и быстро развивающихся столиц мира. В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» и рядом других поручений Президента мы сегодня работаем над тем, чтобы главный город страны стал одним из ключевых центров на евразийском пространстве.

По словам Асета Исекешева, беспрецедентный уровень урбанизации привел к коренной ломке структуры городов и их экономики. Безусловно, подобные процессы требуют осмысления, хотя сделать это в масштабах одного города и одной агломерации достаточно сложно. Необходимо знать и видеть, что происходит во всем мире, в старых и новых агломерациях, устоявшихся и развивающихся странах.

С учетом новейших вызовов акиматом, в частности, скорректирована программа развития города до 2020 года, нацеленная на решение целого ряда важных задач. Одна из главных – повышение уровня благосостояния горожан, что подразумевает не только рост доходов, но и улучшение качества жизни населения.

– По принципу шаговой доступности определены 34 социальных стандарта, – отметил в своем выступ­лении аким. – Это парки, спортивные площадки, поликлиники, участковые пункты полиции, магазины, детские сады. Мы насчитали также 129 секторов, примерно до 10 тысяч человек в каждом. Следующий шаг – наложение мат­рицы – позволил выявить, где и чего не хватает.

Необходимость постоянно реагировать на нужды горожан подтолкнула к созданию и Ситуационного центра, и городской службы 109, в которую только за прошедшие 5 месяцев поступило 300 тыс. обращений и звонков. Вся информация собирается, структурируется и анализируется с тем, чтобы исполнительные органы могли оперативно корректировать свои дальнейшие действия.

– Наша цель – создать устойчивый город, где у каждого жителя есть равный доступ ко всем со­циальным и экономическим благам, – пояснил аким.

Это открытый, безопас­ный, жизнеспособный, умный и комфортный для проживания город. К 2018 году в рамках прог­раммы «20 шагов к 20-летию столицы» власти намерены внедрить международные стандарты качест­ва медицинских услуг, ликвидировать очереди в детские сады, увеличить фонд доступного жилья, высадить миллион деревьев для соз­дания зеленого пояса Астаны, повысить доступность и привлекательность общественного транспорта.

– Мы начали сносить ветхое жилье и одновременно интересовались у жителей столицы, что именно на его месте они хотели бы видеть. По устояв­шейся традиции здесь планировалось построить новое жилье. Однако выяснилось, что горожане хотят видеть в старой части города небольшие скверы, парки, детские площадки и спортивные сооружения, – рассказал Асет Исекешев.

Еще один свежий пример: недавно на месте огромного котлована на реке Акбулак появился отличный сквер. В общей сложности планируется разбить 19 новых скверов, половину из которых – до конца текущего года.

Во время проведения панельных сессий участники форума обсудили целый ряд актуальных вопросов. К примеру, что первично для Астаны: городские сообщества или так называемые общественные пространства?

Опыт европейской интеграции городских пространств и сообществ на встрече представили Филипп Мойзер, эксперт по реновациям, член Союза архитекторов Германии, Марини Рикардо, испанский архитектор и дипломированный планировщик городов, Якуб Щесны из Польши, руководитель собственной студии SZCZ.

– Мы живем в эпоху агломераций, когда города меняются каждый день, создавая все новые и зачастую непредсказуемые вызовы, – считает Габбас Бергалиев, заместитель директора ТОО «НИПИ «Астанагенплан». – Наша главная задача – своевременно отвечать на них.

Новые вызовы городу требуют новых знаний, компетенций и подходов в планировании и развитии столицы. С этой целью в сентябре прошлого года в Астане появился и Центр урбанистики. Следующим шагом, по словам Габбаса Бергалиева, станет создание мастер-плана города – документа стратегичес­кого пространственного планирования, одним из главных преимуществ которого должна стать инвестиционная привлекательность. Немаловажно также, что разрабатываться он будет при активном участии экспертов и городских сообществ.

Каждый год в мире появляется три новых города размером с Шанхай и четыре города размером с Нью-Йорк. К 2025 году население крупнейших городских агломераций достигнет 2 млрд человек, и они будут производить 60% от мирового ВВП. Не вызывает сомнений и тот факт, что достойное мес­то в одном ряду с ними займет Астана – молодая столица Казахстана.

Популярное

Все
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Высокопоставленный полицейский в Уральске обвинил прокурора во лжи
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Запуск ипотеки для среднего класса в Казахстане перенесли
Юный "предприниматель" сдавал в аренду несуществующее жилье в Алматы
Казахстанские шорт-трекисты прорвались в финал Кубка мира
Годовалый ребенок погиб при пожаре в частном доме в Павлодаре
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
О погоде в субботу рассказали синоптики
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Читайте также

Свежий выпуск
Как молоды мы стали
Свежий выпуск
Взятки не гладки
Свежий выпуск
Объединить опыт ради жизни
Свежий выпуск
Показатель отношения к стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]