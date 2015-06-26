Эпоха Асфендиарова Свежий выпуск 503 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Труды С. Асфендиарова – яркого представителя казахской интеллигенции и автора книг, где впервые обобщается история Казахстана, – также впервые Институт собрал воедино и в 2014 году опубликовал четыре тома собраний его трудов. Директор Института истории и этнологии, член-корреспондент НАН РК Ханкельды Абжанов рассказывает, что в ходе работы они обнаружили другие материалы Асфендиарова, которые готовят к публикации. Удивительно, что все эти исследования ученый смог осуществить в течение всего лишь 10 лет, до его расстрела…

– За это время он создал такие фундаментальные труды, как «История Казахстана с древнейших времен», «Қазақ тарихының очеркісі», «Прошлое Казахстана в источниках и материалах», «Причины возникновения ислама», «Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане» и другие. Он написал множество статей, посвященных национальному вопросу, социалистическим преобразованиям в сельском хозяйстве, истории и причинам национально-освободительного восстания 1916 года – всего около ста работ. Сохранились его выступления, документы, связанные с педагогической и научно-организационной деятельностью, – продолжил Ханкельды Махмутович.

Санжар Джафарович Асфендиаров родился 20 октяб­ря 1889 года в Ташкенте. После окончания Ташкентского реального училища, в 1907-м поступил в императорскую военно-медицинскую академию. В 26 лет участвовал в Первой мировой войне. После победы Октябрьской революции занимал высокие партийные и государственные посты в Ташкенте и Москве – народного комиссара здравоохранения, народного комиссара земледелия ТуркАССР, заместителя председателя ТурЦИК, члена Президиума ВЦИК, заместителя секретаря Президиума ВЦИК и секретаря Совета Национальностей ЦИК СССР.

В 1927 году он перешел на научно-педагогическую работу, последовательно занимая должности директора Института востоковедения им. Н. Нариманова при ЦИК СССР, ректора Казахского государственного университета (ныне КазНПУ им. Абая), директора Алма-Атинского государственного медицинского института, первого заместителя председателя Казахстанской базы АН СССР.

Большой террор 1937 года не обошел талантливого ученого. Постановлением выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 25 февраля 1938 года С. Асфендиарова приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Спустя годы, 27 мая 1957 года, Верховный суд СССР реабилитировал его честное имя.

Перу Асфендиарова принадлежат многочисленные статьи по проблемам перехода от арабской графики к латинскому алфавиту, совершенствования школьного и высшего образования Казахстана и другим вопросам. Сожалея о неудовлетворительном состоянии открытости и гласности в науке начала 30-х годов, он писал, что «о реальной продукции, о реальных суммированных итогах мы знаем мало», что «отдельные работы, достижения, выводы – все это разбросано по отдельным ведомствам и неизвестно широким кругам трудящихся. И каждое ведомство ревниво охраняет свой научный архив…»

Интересно, что во второй том собраний сочинений С. Асфендиарова вошло одно из крупных его произведений, почти 60 лет остававшееся неизвестным широкому читателю, – повесть «Шатер мира». Судьба книги вобрала в себя весь трагизм тоталитарной эпохи, когда в течение трех лет после ее издания главная газета Казахстана трижды поднимала вопрос о «Шатре мира» и каждый раз необоснованно подвергала его уничижительной критике.

– Есть основания утверждать, что Санжар Джафарович Асфендиаров является автором этой повести, опубликованной в 1935 году под псевдонимом С. Джафаров, – сообщил Х. Абжанов.

В книге освещаются события переломного периода истории Туркестана, начиная с 1907-го и до перехода к НЭПу. Центральная фигура повести – Ага-Аббас, представитель мелкобуржуазной среды, выходец из Ирана. Приехав в Россию с желанием заняться торговлей, он оказывается втянутым в водоворот революционных событий. В книге прослеживается эволюция взглядов Ага-Аббаса от увлечения идеями бабизма и бахаизма (религиозных сект, члены которых не признавали законов Корана и шариата, проповедовали равенство всех людей, защиту их прав и идею соединения науки и религии) до принятия революционных воззрений.

География повести также широка – от Тегерана и Шираза до Москвы и Ленинграда, разнообразен национальный, классовый и социально-профессиональный состав героев. Автором воссозданы портреты военных, научной интеллигенции, молодежи, духовенства, политических дея­телей своего времени.

– Мы оказались перед дилеммой: или считать автором повести «Шатер мира» некоего С. Джафарова, или принять за истину атрибуцию оппонентов этого произведения, обращавшихся со своей критикой непосредственно к С. Асфендиарову, – продолжил Ханкельды Махмутович. – Изучение содержания книги, идей и концепций все-таки убеждает, что автор повести – Санжар Асфендиаров. Хочется надеяться, что со временем специалисты, опираясь на более эффективные методы (лингво-статистические, психо-лингвистические и другие) установления авторства, приведут новые доказательства в пользу Асфендиарова.

Повесть, кроме всего прочего, интересна тем, что во многом автобиографична. История борьбы и идеологического роста Ага-Аббаса в 1917–1921 годах абсолютно точно соответствует этапам жизни и деятельности Асфендиарова. Любопытно, что в повести ни разу не сообщается, как назывались города, где по приезде в Россию жил и работал Ага-Аббас. В книге они именуются «шумный, большой город», «центр края». Но, судя по описаниям образа жизни местного населения, характера героев – революционных лидеров Турова и Сатуржаева – и их политической позиции, проанализировав ход событий, можно предположить, что речь идет о Ташкенте. Как известно, этот город много значил в судьбе самого С. Асфендиарова.

Историки также полагают, что в образе Турова автор представил Турара Рыскулова, передав свое мнение о нем: «Вид Турова был особенный. Вечно напряженное, неестественное лицо, иногда даже – мучительно напряженное, как будто у Турова болит живот или зубы, очки на толстом носу. Все это придавало ему необыкновенную важность и внешнюю твердость. Он выдвинулся речами о правах трудящихся и коренного населения, считался главой местных большевиков, непримиримым врагом колонизаторов». Даже то, что накануне переезда в Московию Ага-Аббас попадает в тюрьму, соотносится с пребыванием С. Асфендиарова в германском плену, говорит Х. Абжанов.

Этот труд долгие годы не изучался литературоведами, культурологами, историками. Сегодня, когда народу вернули имена и творения его верных и талантливых сынов, необходимо сказать, что Санжар Асфендиаров – автор повести «Шатер мира», достойной занять свое место в духовной сокровищнице казахского народа.

В 1935 году вышла в свет главная книга С. Асфендиарова «История Казахстана». Она стала итогом скрупулезной работы ученого по изучению прошлого казахского народа и Казахстана. Книга, названная автором «Учебным пособием», отражает высокий социально-профессиональный уровень подготовки автора – с одной стороны, состояние и возможности национальной исторической мысли 30-х годов ХХ века – с другой. Определяя причины упадка Средней Азии на этапе позднего феодализма, С. Асфендиаров писал: «В то время как мощный расцвет морской торговли европейских стран, ограбление ими вновь открытых колоний, организация ост-индских торговых компаний Англией и Голландией, установление дешевого и безопасного морского пути между Европой, с одной стороны, и Индией, Индо-Китаем и Китаем, с другой, послужили мощным толчком для развития капитализма в Европе. Страны Центральной и Средней Азии, отрезанные пустынями и полупустынями, замыкаются в узкие пределы оазисов, вступают в полосу застоя. Из передовых стран, лежавших на мировых торговых путях, они превращаются в страны, заброшенные далеко от центров мировой торговли и оживленных международных сношений».

Эти важные научные выводы и оценки сохраняют свою актуальность по сей день. По-прежнему центральное место в трудах по истории Казахстана занимают проблемы казахского этногенеза, образования жузов, возникновения Казахского ханства.

С. Асфендиаров пал жертвой беззакония и культа личности. С ним ушла целая эпоха научного познания национальной и мировой истории. Но его исторические взгляды, обогатившие научную мысль ХХ века, продолжают служить идеалам и ценностям независимого Казахстана.