Эпоха ИИ: тенденции и перспективы

Статьи,Қазақ тілі
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Насколько уверенно казахский язык войдет в цифровое пространство – от этого во многом зависит его место в будущем. Так считают участники республиканского семинара-совещания «Казахский язык и искусственный интеллект: от теории к практике», объединившего в Атырау специалистов в сфере языка и цифровых технологий, педагогов и государственных служащих из разных регионов страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа семинара была выстроена как полноценный урок-лекция, где разговор постепенно переходил от теории к практике – от вопросов языковой политики и искусственного интеллекта к конкретным технологиям, робототехнике, цифровым проектам и молодежным инициативам.

Сегодня почти в каж­дой отрас­ли обсуждается, как на прак­тике использовать возможнос­ти искусственного интеллекта. Участники семинара высказывали свои предложения о том, что сделать, чтобы казахский язык полноценно функционировал там, где сегодня формируется будущее, – в науке, технологиях, цифровой коммуникации.

Одним из практических направлений этой работы становится терминология.

Атырауская область – нефте­газовый регион. По словам замес­тителя акима области Дарына Шамуратова, была проведена работа по разработке терминологии нефтегазовой отрасли, соответствующие предложения прошли рассмотрение на заседании республиканской терминологической комиссии. Аналогичная работа проводится и по другим направлениям, в частности, в сфере сельского хозяйства и геологии. Но сегодня этого уже недостаточно, профессиональную терминологию необходимо вводить в цифровой оборот, чтобы искусственный интеллект понимал казахский язык не только в бытовых­ запросах, но и в научной и технической среде.

Один из спикеров встречи, IT-аналитик, исследователь искусственного интеллекта и цифровых технологий Тимур Бектур отметил, что, если задать ИИ вопрос на казахском языке на бытовую тему, ответ, как правило, будет развернутым. Но стоит перейти к более узкой профессиональной области, например, нанотехнологиям, биотехнологиям, металлургии или медицине, и сразу становится очевидным: качественного казахоязычного контента пока недостаточно.

– Это уже не просто языковая проблема. Искусственный интеллект учится на информации. Чем больше качественного, точного и разнообразного контента существует в языке, тем больше возможностей у технологий полноценно работать с ним. Сегодня необходимо создавать качественный языковой банк на казахском языке. Причем речь идет не о механическом накоплении текстов. Важны содержание, достоверность, терминологическая точность, разнообразие профессиональной лексики, – считает Тимур Бектур.

И работа в этом направлении ведется. В Казахстане планируют создать отечественного ИИ-помощника, который будет учитывать особенности казахского языка, исправлять ошибки и консультировать пользователей. Такой помощник, как считают специалисты, может пригодиться учителям, студентам, журналистам и переводчикам. В дальнейшем языковые данные планируют использовать при разработке других казахоязычных цифровых сервисов.

Сейчас казахский все еще относят к языкам с недостаточным объемом данных. Но, по оценкам специалистов, он уже приближается к категории языков со средним объемом цифровых ресурсов.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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