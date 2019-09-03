​Эпоха новых рубежей

– В Обращении Главы государства множество моментов, которые способны повысить оптимизм граждан и веру в светлое будущее, – таким посылом открыл встречу ее модератор, политолог Ерлан Саиров. – Послание Президента страны можно назвать программой продвижения к новым рубежам.

По его словам, Послание Президента большинство наших граждан ожидали с трепетом: прозвучат ли там сигналы, которые ожидали услышать от Главы государства? И как убежден докладчик, все слои населения получили в нынешнем Послании ответы на волнующие их вопросы, а потому настроились на позитивный лад. Теперь легче будет решить имеющиеся в общест­ве и экономике проблемы. За годы независимости мы достиг­ли многого, но не все проблемы решены, существуют риски и угрозы социального, духовного и экономического плана. Об этом надо говорить открыто и честно. Предстоит еще научиться ставить перед собой неудобные вопросы и искать адекватные ответы на них. Новые времена требуют от Правительства и власти инноваций, изобретательности и находчивости в решении различных проблем.

– Формула президентства Касым-Жомарта Токаева – «позитивные изменения ради человека». Стабильность, Демократия, Обновление – вот триединство задач нового времени, – убежден Ерлан Саиров.

Как считает политолог, Правительство и граждане должны взять на себя солидарную ответственность за будущее, за принимаемые решения. Пришло время «национальной консолидации», когда во имя созидательного движения вперед и вверх нация должна сплотиться и объединить свою энергию и волю. Поэтому все решения должны быть справедливыми и разумными, чтобы каждый чувствовал, во-первых, заботу государства, во-вторых, становился творцом собственной судьбы. Ведь процветания добиваются только те страны, которые способны создавать простор для проявления энергии и творчества каждого человека. В связи с этим свобода и достоинство человека должны стать всеобщим достоя­нием и ценностью. Каждый из нас должен быть пионером новых рубежей, законодателем и хозяином собственной судьбы.

А по словам известного политолога Марата Башимова, очень важным направлением Послания стала тема необходимости продолжения правовой реформы.

– Недостатков в правовой сис­теме сейчас очень много. Зачас­тую в этой сфере сохраняется принцип двойных стандартов. Много говорим и о реформе судебной системы, но на деле и адво­каты, и судьи сталкиваются с телефонным правом, особенно при распределении дел. В Послании эти вопросы поднимаются, значит, реформы правоохранительной и судебной системы будут продолжены, – считает Марат Башимов.

По его словам, очень важно, что в Послании четко прозвучала тема продолжения борьбы с коррупцией. Руководители должны отвечать за противоправные действия своих подчиненных.

– Мне очень импонирует тезис Президента о том, что население сможет через опросы менять акимов сельских округов и городов. Если аким будет плохо работать, и этот факт будут подчеркивать более 30% населения, этот вопрос следует выносить на рассмотрение комиссии. Если этот механизм заработает, то это будет очень хорошо, – продолжил тему Галым Байтук, руководитель Казахстанского альянса блогеров.

– Необходимо отметить преемственность нынешнего Послания Президента Касым-Жомарта Токаева и курса Елбасы Нурсултана

Назарбаева, – говорит политический обозреватель Жанар Тулиндинова.

Сегодня на первый план выдвигается повестка политичес­кой модернизации, улучшение дея­тельности государственного аппрата. Без привлечения граж­данского общества, работы Национального совета общественного доверия реформировать его будет очень трудно. Поэтому Президент обозначил, что он расчитывает на помощь общества, на его поддержку в реформах. Это и есть основной акцент Послания.