​Эпоха новых рубежей

– В Обращении Главы государства множество моментов, которые способны повысить оптимизм граждан и веру в светлое будущее, – таким посылом открыл встречу ее модератор, политолог Ерлан Саиров. – Послание Президента страны можно назвать программой продвижения к новым рубежам.
По его словам, Послание Президента большинство наших граждан ожидали с трепетом: прозвучат ли там сигналы, которые ожидали услышать от Главы государства? И как убежден докладчик, все слои населения получили в нынешнем Послании ответы на волнующие их вопросы, а потому настроились на позитивный лад. Теперь легче будет решить имеющиеся в обществе и экономике проблемы. За годы независимости мы достигли многого, но не все проблемы решены, существуют риски и угрозы социального, духовного и экономического плана. Об этом надо говорить открыто и честно. Предстоит еще научиться ставить перед собой неудобные вопросы и искать адекватные ответы на них. Новые времена требуют от Правительства и власти инноваций, изобретательности и находчивости в решении различных проблем.
– Формула президентства Касым-Жомарта Токаева – «позитивные изменения ради человека». Стабильность, Демократия, Обновление – вот триединство задач нового времени, – убежден Ерлан Саиров.
Как считает политолог, Правительство и граждане должны взять на себя солидарную ответственность за будущее, за принимаемые решения. Пришло время «национальной консолидации», когда во имя созидательного движения вперед и вверх нация должна сплотиться и объединить свою энергию и волю. Поэтому все решения должны быть справедливыми и разумными, чтобы каждый чувствовал, во-первых, заботу государства, во-вторых, становился творцом собственной судьбы. Ведь процветания добиваются только те страны, которые способны создавать простор для проявления энергии и творчества каждого человека. В связи с этим свобода и достоинство человека должны стать всеобщим достоянием и ценностью. Каждый из нас должен быть пионером новых рубежей, законодателем и хозяином собственной судьбы.
А по словам известного политолога Марата Башимова, очень важным направлением Послания стала тема необходимости продолжения правовой реформы.
– Недостатков в правовой системе сейчас очень много. Зачастую в этой сфере сохраняется принцип двойных стандартов. Много говорим и о реформе судебной системы, но на деле и адвокаты, и судьи сталкиваются с телефонным правом, особенно при распределении дел. В Послании эти вопросы поднимаются, значит, реформы правоохранительной и судебной системы будут продолжены, – считает Марат Башимов.
По его словам, очень важно, что в Послании четко прозвучала тема продолжения борьбы с коррупцией. Руководители должны отвечать за противоправные действия своих подчиненных.
– Мне очень импонирует тезис Президента о том, что население сможет через опросы менять акимов сельских округов и городов. Если аким будет плохо работать, и этот факт будут подчеркивать более 30% населения, этот вопрос следует выносить на рассмотрение комиссии. Если этот механизм заработает, то это будет очень хорошо, – продолжил тему Галым Байтук, руководитель Казахстанского альянса блогеров.
– Необходимо отметить преемственность нынешнего Послания Президента Касым-Жомарта Токаева и курса Елбасы Нурсултана
Назарбаева, – говорит политический обозреватель Жанар Тулиндинова.
Сегодня на первый план выдвигается повестка политической модернизации, улучшение деятельности государственного аппрата. Без привлечения гражданского общества, работы Национального совета общественного доверия реформировать его будет очень трудно. Поэтому Президент обозначил, что он расчитывает на помощь общества, на его поддержку в реформах. Это и есть основной акцент Послания.