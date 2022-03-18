В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-­Жомарт Токаев объявил о полномасштабной модернизации политической системы. Особое внимание Глава государства акцентировал на преобразовании всех ветвей власти.

Важным форматом реформ обозначен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством. При этом Глава государства указал на усиление влияния местных представительных органов и органов самоуправления на общественно-политическую жизнь регионов.

Кроме того, Президент уделил большое внимание совершенствованию судебной и правоохранительной систем, в частности повышению роли Генеральной прокуратуры, расширению полномочий присяжных заседателей, пересмотру организационной основы деятельности Высшего Судебного Совета.

В прошлом году Пар­ламент принял Закон РК «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смерт­ной казни», тем самым полностью исключив ее применение в нашей стране. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.

Пожалуй, одной из важных инициатив Президента, прозвучавших в контексте обеспечения прав граждан, следует отметить создание Конституционного суда.

На заре независимости в Казахстане уже создавался Конституционный суд, который обладал достаточно широкими компетенциями, в первую очередь являясь эффективным институтом защиты прав граждан.

Если обратиться к международному опыту, то из 112 стран – участников Всемирной конференции по конституционному правосудию только порядка 10 стран представлены Конституционным советом, то есть сам формат Конституционного суда – наиболее распространенный в мире.

В целом конституционные суды в международной практике являются высшим органом конституционного контроля государства, элементом обеспечения и развития демократических устоев, оценки соответствия правовых норм Конституции страны и полноценной реализации конституционных прав и свобод граждан.

На сегодня в Казахстане правом обращения в Консти­туционный совет обладают Президент, председатели Сената и Мажилиса, Премьер-министр и депутаты Парламента. В этом контексте существенным предложением Президента является расширение переч­ня субъектов, обладающих таким правом. Теперь право обращения в Конституционный суд будет предоставлено также Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека.

Учитывая все предложения Президента, Парламенту предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию и ряд законодательных актов, необходимых для сопровождения грядущих эпохальных политических преобразований в создании нового Казахстана.