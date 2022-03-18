Свежий выпуск Эпоха преобразований 18 марта 2022 г. 3:05 Владимир Волков, депутат Сената Парламента РК В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о полномасштабной модернизации политической системы. Особое внимание Глава государства акцентировал на преобразовании всех ветвей власти. Важным форматом реформ обозначен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством. При этом Глава государства указал на усиление влияния местных представительных органов и органов самоуправления на общественно-политическую жизнь регионов. Кроме того, Президент уделил большое внимание совершенствованию судебной и правоохранительной систем, в частности повышению роли Генеральной прокуратуры, расширению полномочий присяжных заседателей, пересмотру организационной основы деятельности Высшего Судебного Совета. В прошлом году Парламент принял Закон РК «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни», тем самым полностью исключив ее применение в нашей стране. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил внести соответствующие изменения в Конституцию. Пожалуй, одной из важных инициатив Президента, прозвучавших в контексте обеспечения прав граждан, следует отметить создание Конституционного суда. На заре независимости в Казахстане уже создавался Конституционный суд, который обладал достаточно широкими компетенциями, в первую очередь являясь эффективным институтом защиты прав граждан. Если обратиться к международному опыту, то из 112 стран – участников Всемирной конференции по конституционному правосудию только порядка 10 стран представлены Конституционным советом, то есть сам формат Конституционного суда – наиболее распространенный в мире. В целом конституционные суды в международной практике являются высшим органом конституционного контроля государства, элементом обеспечения и развития демократических устоев, оценки соответствия правовых норм Конституции страны и полноценной реализации конституционных прав и свобод граждан. На сегодня в Казахстане правом обращения в Конституционный совет обладают Президент, председатели Сената и Мажилиса, Премьер-министр и депутаты Парламента. В этом контексте существенным предложением Президента является расширение перечня субъектов, обладающих таким правом. Теперь право обращения в Конституционный суд будет предоставлено также Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека. Учитывая все предложения Президента, Парламенту предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию и ряд законодательных актов, необходимых для сопровождения грядущих эпохальных политических преобразований в создании нового Казахстана.