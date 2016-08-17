​Эпоха романтизма в цвете, звуках, чувствах

фото Клары Исабаевой

Романтическая музыка будет звучать на фоне великолепных картин зала искусства Западной Европы XVI–XIX веков Музея искусств им. А. Кастеева. Это работы итальянских, фламандских, голландских, немецких и французских художников. Это – «Пейзаж» Гаспара Дюге, «Спасение Андромеды» Бурдона, «Пейзаж с Эдипом» Пателя и другие. Гости музыкального вернисажа смогут насладиться произведениями живописи в стиле классицизма, барокко, рококо.

В этот раз главными героями концерта в музее станут представительницы (по материнской линии) известной в Казахстане и за его пределами музыкальной династии Касеиновых – сестры Алия (альт) и Амина (фортепиано) Машкеевы. Этот дуэт, судя по отзывам поклонников классической музыки, блистательно исполняет «Сказочные картинки» Шумана, произведения Глинки, Брамса.

Ведущие вечера – музыковед Юрий Петрович Аравин и специалист по связям с общественностью и внешним связям музея Клара Исабаева – говорят, что сказочные мотивы играют особую роль в искусстве не только художников-романтиков, но и композиторов эпохи романтизма: Шуберта, Берлиоза, Мендельсона, Шопена, Листа, Брамса, Малера. Произведения некоторых из этих замечательных музыкантов прозвучат на вернисаже.

И еще несколько слов о сестрах Машкеевых. Девушки окончили Республиканскую музыкальную школу им. К. Байсеитовой. Во время учебы Алия и Амина не раз становились лауреатами городских, республиканских и международных конкурсов. Сейчас они учатся в Университете музыки в австрийском городе Граца и специально приехали в Алматы, чтобы подарить радость встречи с высокой музыкой, которая состоится в музее 1 сентября.