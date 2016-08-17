​Эпоха романтизма в цвете, звуках, чувствах

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
фото Клары Исабаевой

Романтическая музыка будет звучать на фоне великолепных картин зала искусства Западной Европы XVI–XIX веков Музея искусств им. А. Кастеева. Это работы итальянских, фламандских, голландских, немецких и французских художников. Это – «Пейзаж» Гаспара Дюге, «Спасение Андромеды» Бурдона, «Пейзаж с Эдипом» Пателя и другие. Гости музыкального вернисажа смогут насладиться произведениями живописи в стиле классицизма, барокко, рококо.

В этот раз главными героями концерта в музее станут представительницы (по материнской линии) известной в Казахстане и за его пределами музыкальной династии Касеиновых – сестры Алия (альт) и Амина (фортепиано) Машкеевы. Этот дуэт, судя по отзывам поклонников классической музыки, блистательно исполняет «Сказочные картинки» Шумана, произведения Глинки, Брамса.

Ведущие вечера – музыковед Юрий Петрович Аравин и специалист по связям с общественностью и внешним связям музея Клара Исабаева – говорят, что сказочные мотивы играют особую роль в искусстве не только художников-романтиков, но и композиторов эпохи романтизма: Шуберта, Берлиоза, Мендельсона, Шопена, Листа, Брамса, Малера. Произведения некоторых из этих замечательных музыкантов прозвучат на вернисаже.

И еще несколько слов о сестрах Машкеевых. Девушки окончили Республиканскую музыкальную школу им. К. Байсеитовой. Во время учебы Алия и Амина не раз становились лауреатами городских, республиканских и международных конкурсов. Сейчас они учатся в Университете музыки в австрийском городе Граца и специально приехали в Алматы, чтобы подарить радость встречи с высокой музыкой, которая состоится в музее 1 сентября.

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