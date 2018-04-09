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​Эпоха смелых и выверенных решений
Елена Иванова

В Национальной академии наук Украины состоялась презентация книги Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». Рассказывая об этом публицистическом труде, посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев подчеркнул особую историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанской государственности.

Дипломат отметил, что благодаря выверенной и мудрой политике Президента наша страна состоялась в качестве успешного государства со стабильной политической системой и рыночной экономикой, имеющего высокий международный авторитет. По его словам, публицистический жанр изложения «Эры независимости» позволяет более глубоко понять суть уникальной казахстанской модели развития, логику принятия судьбоносных для страны политических и экономических решений.

По мнению вице-президента Национальной академии наук Украины академика Сергея Пирожкова, поступательное и динамичное развитие Казахстана во многом обеспечивается способностью Президента Нурсултана Назарбаева формулировать конкретные стратегические цели и задачи, механизмы их достижения. При этом он тонко чувствует изменения мировых тенденций, оперативно адаптируя к ним внут­ренние процессы. В этом плане, подчеркнул ученый, весьма своевременными стали прог­рамма Третьей модернизации Казахстана и Пять социальных инициатив.

Президент Национальной академии педагогических наук академик Василий Кремень отметил фундаментальный характер очередного труда Президента Казахстана. По его мнению, в самом названии книги – «Эра независимости» – заложен весьма глубокий философский смысл развития казахстанской модели государственности.

Как заметил Василий Кремень, одним из ключевых компонентов успеха Казахстана выступают смелые и выверенные решения Президента Нурсултана Назарбаева. Последний пример тому – переход казахского алфавита на латиницу.

Председатель духовного управления мусульман Украины, шейх Ахмед Тамим назвал новую книгу «зеркалом народа Казахстана», олицетворением которого является его Лидер. Он также отметил, что Казахстан служит примером сохранения межрелигиозного и межэтнического согласия, и этот опыт необходимо изучать и заимствовать.

Как отметил президент Украинской ассоциации внешней политики, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Хандогий, Казахстан за короткий период времени органично вошел в глобальную систему международных отношений. Он также подчеркнул, что благодаря конструктивному характеру внешней политики наша страна выстроила добрые и равноправные отношения как с ближайшими соседями, так и с ведущими мировыми державами. Успешно председательствовал в ОБСЕ. В настоящее время является активным членом СБ ООН.

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