Тридцать пять лет – исторически небольшой срок, но для государства, прошедшего за это время путь масштабных политических, экономических и общественных преобразований, это целая эпоха. Эпоха становления национальной государственности, утверждения международного авторитета, поиска собственной модели развития и формирования новой идентичности.

фото предоставлено Архивом Президента РК

Время перемен и политического выбора

Независимость не возникла в одночасье. За судьбоносным решением стояли годы общественных перемен, политических дискуссий, непростых государственных решений и ожиданий миллионов людей. За каждым принятым документом – напряженный поиск ответов на вопросы, от которых зависело будущее страны. И сегодня архивные докумен­ты поз­воляют увидеть историю через призму уже известных событий и свершившихся решений – с ее надеждами и сомнениями, дис­куссиями и противоречиями, смелыми инициативами и ответственностью за будущее.

Перестройка, начавшаяся в середине 1980-х годов, открыла пространство для гласности и демократизации общественной жизни. Привычные представления о государственном устройстве подвергались пересмотру, все настойчивее звучали вопросы о национальном самоопределении, политических правах республик, экономической самостоятельности, сохранении культурного наследия. Общество постепенно выходило за пределы прежних идеологических рамок, осознавая необходимость перемен.

В Казахстане одним из важных шагов в этом направлении стало принятие 22 сентября 1989 года Закона «О языках в Казахской ССР», закрепившего за казахским языком статус государственного. Это решение имело значение далеко за пределами языковой политики: оно стало важной вехой в восстановлении национально-культурной самобытности и укреплении общественного самосознания.

Изменения затрагивали и саму систему госуправления. 24 апреля 1990 года Верховный Совет республики принял Закон «Об учреждении поста Президента Казахской Советской Социалис­тической Республики и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР». Введение института президентства стало существенным шагом в преобразовании системы власти и расширении самостоятельности республиканских госорганов.

Особое место в этой историчес­кой последовательности занимает 25 октября 1990 года – день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Именно с этого документа начался принципиально новый этап правового оформления самостоятельности республики. Декларация провозгласила народ Казахстана единственным носителем суверенитета и источником государственной власти, закрепила территориальную целостность, право республики самостоятельно определять внут­реннюю и внешнюю политику, распоряжаться природными ресурсами и выстраивать собственную экономическую стратегию.

Историческое значение этого документа состояло в том, что суверенитет переставал быть лишь политическим стремлением и приобретал правовое содержание. Декларация стала своеобразной программой дальнейшего государственного строительства, определив направление последующих законодательных и институциональных преобразований.

Республика последовательно обретала собственные инструмен­ты обеспечения безопасности, распоряжения экономическими ресурсами, регулирования земельных отношений и развития внешнеэкономических связей.

История ускорила свой ход

1991 год стал переломным для Казахстана. Августовские события в Москве окончательно ускорили распад Советского союза. В этой стремительно менявшейся обстановке Казахстан последовательно определял собственный государственный путь.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Казахской ССР. 10 декабря Верховный Совет принял Закон «Об изменении наименования Казахской Советской Социалис­тической Республики», закрепивший новое название государства – Республика Казах­стан. А еще через несколько дней произошло событие, ставшее исторической точкой отсчета новой эпохи.

16 декабря 1991 года Верховный Совет РК принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Так началась история Казахстана как самостоятельного субъекта мировой политики и сис­темы международных отношений.

В фондах Архива Президента сохранились и текст этого исторического Закона, и комплекс документов, позволяющих проследить обстоятельства его подготовки и принятия.

Документ закрепил фундаментальные положения о новом государственном статусе респуб­лики. Казахстан провозглашался независимым, демократическим и правовым государством, обладающим всей полнотой власти на своей территории. Закон устанавливал основы гражданства, определял принципы организации государственной власти, закреплял право республики на самостоятельную внешнюю политику, создание собственных Вооруженных сил и государственных символов.

Архивные документы свидетельствуют, что вопрос о создании новой государственной символики поднимался еще до принятия Закона о государственной независимости. 18 июня 1990 года народный депутат, академик Академии наук Казахской ССР Манаш Козыбаев обратился к Президенту с предложением разработать новые символы рес­публики. «Полагаю, что давно назрел вопрос о создании нового текста гимна на конкурсной основе», – писал ученый. Рукописи Манаша Козыбаева сегодня хранятся в Архиве Президента в составе его личного фонда. Они не только дают возможность изучать научные взгляды ученого, но и позволяют глубже осмыслить его гражданскую позицию.

До конца 1991 года независимость Казахстана признали 18 государств. Документальные подтверждения этого исторического процесса – верительные грамоты, дипломатические послания, представительские телеграммы и переписка – сегодня хранятся в архиве.

Важнейшим актом признания Казахстана мировым сообществом стало его вступление в Организацию Объединенных Наций. 23 января 1992 года Совет Безопасности рекомендовал Генеральной Ассамблее принять республику в члены ООН. В заявлении, с которым от имени членов совета выступил его председатель сэр Дэвид Хэннэй, говорилось: «Возможность принять Казахстан в члены этой организации очевидна для всех. У меня нет сомнений в том, что он сможет внести важный вклад во все области работы Организации Объединенных Наций».

Особую ценность представляют документы, раскрывающие первые дипломатические контакты Казахстана. Одно из таких свидетельств – письмо Президента США Джорджа Буша Нурсултану Назарбаеву от 27 декабря 1991 года. «Я рад предложить установить между нашими странами полные дипломатические отношения с обменом постоянными миссиями», – говорится в нем.

От конституционных основ до национальной валюты

Политическое провозглашение независимости требовало незамедлительного формирования ее практических и правовых основ. Государству предстояло создать полноценную систему управления, определить принципы взаимодействия ветвей власти, обеспечить экономическую самостоятельность и сформировать собственные финансовые институты.

Одним из важнейших этапов на этом пути стало принятие 28 января 1993 года Основного закона – первой Конституции независимого Казахстана. Она закрепила основы государственного устройства, права и свободы человека, определила правовые ориентиры развития страны.

Дальнейшие преобразования, связанные с принятием Конституции 1995 года, способствовали формированию устойчивых звеньев политической системы. Как показывают архивные материалы, в последующие годы продолжалось совершенствование институтов власти и развитие общественных структур. В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 17 марта 2026 года оригинал документа был передан на хранение в Архив Президента РК.

Важнейшим направлением укрепления независимого государства стало создание собственной финансовой системы. 15 ноября 1993 года в обращение была введена национальная валюта – тенге. Это событие имело беспрецедентное историческое значение: республика получила собственный инструмент денежно-кредитной политики, возможность самостоятельно определять ключевые направления финансового регулирования.

Связь поколений и ответственность перед будущим

История независимого Казахстана – не только история государственных решений и политических преобразований. Это история людей, которые жили в эпоху перемен, участвовали в общественных дискуссиях, принимали ответственные решения и своими повседневными делами создавали новую реальность. Именно поэтому архив­ное наследие имеет значение, выходящее далеко за пределы профессионального историчес­кого исследования. В документах сохраняется многоголосие эпохи: официальная позиция государства, научная мысль, общественные инициативы, личные свидетельства и оценки современников. Они позволяют увидеть за историческими датами конкретных людей, понять мотивы их поступков и почувствовать атмосферу времени.

Архив – это пространство, где прошлое продолжает вести диа­лог с настоящим. Здесь можно проследить, как формировались идеи, впоследствии ставшие основой государственной политики, как менялись общественные представления и каким образом отдельные решения определяли дальнейшую судьбу страны.

Сегодня мы – свидетели масштабных преобразований, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. 15 марта 2026 года на республиканском референдуме граждане Казахстана приняли новую Конс­титуцию. По характеру подготовки и обсуждения эту Конституцию можно назвать поистине всенародной. Для разработки ее проекта была специально создана Комиссия по конституционной реформе, в которую вошли 130 человек: представители органов власти, научного сообщества, гражданского сектора и СМИ. Все 12 заседаний проходили в формате прямых онлайн-трансляций, проект дважды публиковался для всенародного ознакомления. В адрес комиссии поступило около 12 тыс. обращений граждан. Документальные свидетельства этой работы составили уникальный комплекс материалов, переданный в июле на государственное хранение в Архив Президента РК.

Тридцать пять лет назад Казахстан сделал исторический выбор. Спустя десятилетия мы можем видеть, насколько многогранным и непростым был пройденный путь. Сегодня перед нашим поколением стоит ответственная задача – определить, какую страну унаследуют потомки. Именно к этой ответственности обратился Президент Касым-Жомарт Токаев в октябрьском Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», обозначив ориентиры развития страны: сильную экономику на основе высоких технологий, нау­ки и образования, уважение к закону и международный авторитет государства.

Сегодняшние государственные решения и работы по их осуществлению найдут отражение в документах, которые пополнят архивные фонды. Для будущих исследователей огни станут источниками для понимания нашего времени. В документах сохраняется многоголосие эпохи: официальная позиция государства, научная мысль, общественные инициативы, личные свидетельства и оценки современников. Они позволяют увидеть за историческими датами конкретных людей, понять мотивы их пос­тупков и почувствовать атмо­сферу времени.