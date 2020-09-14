Эпохальность Абая в контексте исторической науки

В канун 150-летия Абая Кунанбайулы Лидер нации, Первый Президент Казахстана Нурсултан

Абишевич Назарбаев подчеркнул, что «мир Абая, словно путеводная звезда, способная наставить нас на правильный путь. Мы сможем оценить, насколько мы находимся на правильном пути, равняясь на него».

В программной статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Произведения великого поэта не потеряли актуальности. Философские размышления и умозаключения Абая остаются для всех нас духовной пищей. В деле возрождения нации нужно взять за основу его труды».

Эти слова звучат как никогда кстати в период глубоких современных потрясений, которые переживает вместе со всем человечеством наша страна.

Безусловно, Абай – духовный компас нашего народа, всего человечества, ибо в его наследии – верный путь культурно-исторического сплочения и возрождения духовных ценностей высочайшего гуманизма. Изучение личности и творчества Абая приобретает особое значение и смысл на пути духовно осознанного, цивилизованного развития людей во всем мире.

Значительная научно-организаторская деятельность академика Ерлана Сыдыкова связана с открытием научно-исследовательского института «Абай академиясы» при Евразийском национальном университете им. Л. Н.Гумилева, изданием многотомной серии «Абай академиясы». Труды исследователя-ученого получили высокую оценку Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в статье «Абай – духовный реформатор».

В нашей стране изучение личности Абая, его духовной, творческой концепции возведено на уровень отдельной и междисцип­линарной отрасли науки – абае­ведения, – берущей начало со дня ухода из жизни мыслителя, поэта и продолжающейся по сей день. Ее основы заложены выдающимися деятелями казахского народа – Алиханом Букейханом, Ахметом Байтурсынулы, Миржакыпом Дулатулы, первыми биографами Абая – Какитаем Ыскакулы, Турагулом Абайулы, писателями Шакаримом Кудайбердыулы, Магжаном Жумабаевым, Жусупбеком Аймауытулы, Мухтаром Ауэзовым, Сабитом Мукановым, учеными Кудайбергеном Жубановым, Кажымом Жумалиевым, Есмагамбетом Исмаиловым, Искаком Дюсенбаевым, Митрофаном Сильченко, Каюмом Мухамедхановым и другими.

Современные исследования связаны с именами видных ученых – Абиша Жиреншина, Заки Ахметова, Рабиги Сыздыковой, Айкына Нуркатова, Мекемтаса Мырзахметова, Гарифоллы Есима, Турсына Журтбая. Отдельной строкой здесь значится имя Ерлана Сыдыкова.

Как ученый, истинный сподвижник светских устоев Абая Ерлан Сыдыков смог внести огромный вклад в развитие абаеведения, в его формирование как отдельной отрасли науки, становление как самостоятельной дисциплины. В общественно-историческом ракурсе абаеведение неразрывно связано с развитием всех сфер гуманитарных наук, в которых личность и история соотносятся с генезом осознания духовной целостнос­ти человека, нации, человечества в целом.

Каждое исследование, связанное с Абаем, косвенно или напрямую связано с именами его современников и тем историческим периодом, в котором жил, творил мыслитель. Так, в плеяде абаеведческих трудов особое значение обретают имена отца – Кунанбая Ускенбайулы, племянника – Шакарима Кудайбердыулы. Эти выдающиеся деятели казахского народа были преданы забвению и антиисторической клевете, связанной с советским периодом. Но даже при реабилитации этих имен в период независимости Казахстана без всестороннего изучения истории и эпохи в контексте личностей Кунанбая и Шакарима сложно было бы представить целостную картину жизнедеятельности Абая как реальной исторической личности тяжелейшего исторического периода, пережитого нашим народом.

В связи с этим исследовательская деятельность доктора исторических наук, академика Национальной академии наук Республики Казахстан Ерлана Сыдыкова обретает особую значимость.

Многолетняя поисковая, систематическая, целенаправленная работа академика Ерлана Сыдыкова непосредственно связана с изучением биографии людей, оказавших огромное влияние на личность и творчество Абая. Как следствие – написаны и опубликованы весомые работы: энциклопедия «Шакарим»; научно-познавательный труд «Шакарим и Алаш» (2008); моно­графия «История города Алаш» (2010); историко-биографичес­кие книги «Шакарим» (2012), «Кунанбай» (2019). Последние монументальные труды вышли в знаковой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

Последовательность, систематичность, основательность и фундаментальность в попытках пролить свет на каждую страницу жизни величайшей казахской личности позволили внести огромный вклад в восстановление светлой памяти Кунанбая и Шакарима, популяризацию их имен как на родине, так и за рубежом.

Труды напрямую либо косвенно связаны с именем нашего Абая, его эпохой. Именно они позволяют проникнуться атмосферой того времени, понять историю семьи через призму рождения, формирования личности, активной деятельности Абая. Научные исследования охватывают огромный исторический период, начиная с начала ХІХ века до 30-х годов ХХ столетия, создают целостную картину истории народа и одной семьи, взрастившей плеяду выдающихся имен: Кунанбая, Абая, Шакарима.

Первая в названной серии исследовательских работ – энциклопедия «Шакарим» – охватывает широчайший спектр деятельности родственников и друзей, направления творчества и поисков духовных истин Шакаримом Кудайбердыулы. Воссоздана целостная картина мира, раздумий и терзаний поэта, дополнены пробелы, имевшие место в предыдущих исследованиях. Более того, подача материала в этой энциклопедии позволяет понять, что Шакарима как личность трудно представить без его деда Кунанбая и наставника Абая.

Энциклопедию можно смело и уверенно ставить в один ряд с трудами, посвященными Гете, Пушкину, Абаю и т. д. Энциклопедия систематизирована по 14 основным направлениям жизнедеятельности Шакарима, включающим сборник материалов со статьями видных ученых: Алькея Маргулана, Каюма Мухамедханова, Заки Ахметова, Рымгали Нургали и других. Энциклопедия отдает должное трудам современников Шакарима: Алихану Букейхану, Сакену Сейфуллину, Мухтару Ауэзову, Сабиту Муканову и другим людям, при жизни поэта имевшим возможность знать его лично.

Здесь же освещаются все этапы многогранного творчества Шакарима, связанные с именами Абдурахмана Джами, Абылай-хана, аль-Фараби, Бабура, Галилея, Гиппарха, Махмуда Каш­гари, Радлова, Абая, Спенсера, Фламмариона, Хафиза, Физули, Пушкина, Толстого…

В источнике указаны географические достопримечательнос­ти, связанные с его поездками, начиная с региона Шынгыстау до Мекки, от Стамбула до Парижа. В отечественном энциклопедио­ведении наряду с энциклопедией Абая этот труд является важным справочным пособием. Снабженный данными обо всех значительных произведениях поэта, он стал значимым вкладом как по шакаримоведению, так и по абаеведению.

Документально-историческое исследование «Шакарим и Алаш­орда» – о политико-общественных отношениях поэта-мыслителя и деятеля правительства Алашорды.

Деятельность Шакарима представлена через призму деятельности партии «Алаш», его роли в формировании данного этапа государственности. Показано служение поэта-философа своему народу, обосновываются его политические и общественные взгляды как депутата в составе законодательного собрания Алашорды, ставшего одним из главных идеологических рупоров того времени. Вспомним, что один из первых его трудов по истории казахского народа, судебная деятельность как главного бия, гонение советским режимом и последующее физическое уничтожение связаны с общественно-политической дея­тельностью и взглядами.

В этом исследовании, основанном на архивных документах, освещены отношения Шакарима с деятелями Алаш – Ахметом Байтурсынулы, Алимханом Ермековым и другими в период становления, активной деятельности и последующего политического распада партии. Также дана оценка просветительской роли Шакарима, оказавшего огромное влияние на значительный рост приверженцев движения «Алаш Орда» из числа почитателей творчества поэта и его учеников. Исследование отвечает всем требованиям, предъявляе­мым к работам такого уровня, и вносит свой вклад в изучение отечественной истории периода деятельности Алашорды, в развитие шакаримоведения, абаеведения.

Другим взаимодополняющим предыдущую работу трудом историко-краеведческого характера является исследование «История города Алаш». Изданное в 2010 году, оно было дополнено, расширено и опять опубликовано с учетом вновь исследованных исторических фактов и событий в 2017 году. Здесь отражен период между январем 1918-го и декабрем 1919 года: это время фактичес­кого функционирования правительства Алашорды в Семее (тогда город был переименован в Алашкала).

Географические карты того периода сличаются с современными, освещается история органов управления Алашорды, размещавшихся в зданиях города, сохранившихся по сей день. Даются сведения об общественно-политических событиях, проходивших в этих историчес­ких зданиях, где жили лидеры Алашорды. Представленный труд – итог многолетней научно-исследовательской работы автора с архивными материалами, с исследованиями отечественных и иностранных ученых, ознакомления с современным состоянием исторических объектов в городе.

В научно-познавательной работе отражены материалы изданий «Прииртышская правда», «Екпінді», «Советская степь», «Еңбекші қазақ», «Правда», «Известия», в которых исследователь находил информацию о происходивших тогда событиях. Использованы редчайшие статьи из газет того времени: «Қазақ», «Сарыарқа», «Ақжол». Особый интерес представляют сведения о деятельности Шакарима Кудайбердыулы в родном городе. Издание снабжено рядом уникальных архивных документов. Читатель знакомится с историей мечети Тыныбая Жоламанулы, Тас мечети. Многие исторические факты, искаженные в советский период, восстановлены и даны в полном объеме.

Безусловно, данный труд внес существенный вклад в развитие отечественной исторической науки и отражает период возрож­дения, подъема национального самосознания казахского народа.

Несомненную ценность представляет книга «Шакарим», изданная в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Читателю известно: уникальная серия – дань великим людям своего времени, среди которых звучат имена казахских сыновей: Абая Кунанбайулы, Каныша Сатпаева, Сакена Сейфуллина, Ермухана Бекмаханова, Мухтара Ауэзова, Назира Турякулова, Евнея Букетова и других. Многие из них в советское время были преданы забвению. Отметим, что биографии личностей, ставших объектом исследований в этой серии, пользуются огромной популярностью в мире.

«Шакарим» на сегодняшний день переведен с русского и презентован на китайском, турецком, английском и казахском языках. Наследие Шакарима многогранно, охватывает целые культурно-исторические и духовно-эстетические плас-ты литературы и философии. В назидательно-гуманистической повести «Әділ–Мәрия», автобиографическом рассказе «Ұмытылған дастан», философском трактате «Үш анық», переводах многих русских классиков на казахский язык звучат философия жизненной силы, величайшего человеколюбия, глубинного желания противостоять насилию, произволу. Всестороннее познание истории, философии, глубокий анализ сложных религиозно-этических тем, с присущим ему гуманистическим контекстом, отражение широты жизненных позиций, осознание ценности творчества как акта самовыражения и миропонимания – во всем этом видится концептуальность, стремление к самовыражению.

В шести главах, рассказывающих о судьбе и творчестве поэта, читатель увидит целостную картину жизни, насыщенную интеллектуально-духовными поисками. Порой ловишь себя на мысли: не осталось ничего утаенного как в художественном творчестве, так и в философских умозаключениях Шакарима.

Особенно ярко показаны роль его мудрого деда Кунанбая и дяди-наставника Абая, оказавших огромное влияние на формирование личности поэта-мыс­лителя. Так, говоря о его труде «Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі», автор проникается истоками познаний Шакарима, который, в свою очередь, получил их от деда Кунанбая хаджи, Исмаила Гаспринского.

Уделяется внимание и его любви к супруге Айганше, насыщенной яркими событиями юности и молодости, жизни после сорока лет, связанной с поиском и постижением духовных истин. Так, труд Шакарима «Мұсылмандық шарты» сравнивается с аналогичными произведениями его современников. Детальные страницы жизни, полные драматизма, отдохновения, поисков ответов на сложные вопросы, общественно-политическая жизнь, трагическая гибель от рук бессловесных существ – манкуртов... Таков фундаментальный исследовательский труд ученого Ерлана Сыдыкова.

При присутствии свободной трактовки биографического материала чувствуется системность его подачи профессиональным ученым-историком, анализирующим события в контексте биографии выдающегося поэта-философа, гражданина своего государства. Стоит заметить: в книге, пусть и косвенно, прослеживаются интереснейшие факты из жизни его наставника, что, в свою очередь, раскрывает доселе малоизученные страницы биографии Абая. Труд в первую очередь представляет интерес с точки зрения осмысленного исторического произведения, отражающего данность времени через проекцию личности. Это – о Шакариме глазами Ерлана Сыдыкова.

Кунанбай в научных исследованиях соискателя Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби Ерлана Сыдыкова представлен таким же одноименным фундаментальным трудом. В 2019 году в той же серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» выпущено произведение известного историка, академика – «Кунанбай». Эта книга вышла в канун 175-летия Абая Кунанбайулы, тем самым дополняя доселе не известными фактами биографию философа, поэта в контексте биографии его отца Кунанбая, их времени.

Негативный образ Кунанбая хаджи Ускенбайулы, созданный в литературе, публицистических и научных статьях советского периода, по сей день сохраняет свой оттенок. Новая книга, внося качественный вклад в изучение жизни неординарной личности, оставившей глубокий след в отечественной истории, показывает путь человека, верно служившего своему народу в тяжелейший для него исторический период.

Видится глубокое, всестороннее познание автором обычаев, традиций, истории, этнографии, этимологии и антропологии казахского народа. Применяются не только общеисторические методы исследования биографии и эпохи объекта, но и системные, цивилизационные методы. Тем самым читателю представляется биография и эпоха личности в более широком контексте.

Кунанбая ученый представляет как выдающуюся личность для казахского народа, человеческой цивилизации в целом. Параллели, сравнения, выводы делаются не на голом констатировании гипотез и домыслов, а основываются на реальных исторических и архивных документах, которые всесторонне разъясняются и анализируются.

Внимательный читатель познает глубоко духовного, жизнелюбивого и добропорядочного мужа, сумевшего сохранить свою честь и достоинство во всех сложнейших перипетиях судьбы. Борец за жизнь на примере величайшей стойкости, добродетелей, основанных на решительности, служении народу, чести, справедливости, ответственности, будет идти твердым шагом, ведомый не­осязаемой силой своих предков, как того требуют законы Великой степи.

Влияние Кунанбая чувствуется в творчестве и жизненном пути, пройденном его потомками. Абай был старшим бием тобыкты, Шакарим совершал хадж.

Знание законов, традиций своего народа, трезвое и взвешенное понимание сложившихся реалий – это те качества, которые Кунанбай смог привить и своим потомкам.

Он жил волей народа, его чая­ниями и заботой о нем. Абай, а впоследствии и Шакарим не были бы прямыми потомками Кунанбая, если бы не унаследовали качества, достойные преклонения, восхищения. Он воспитывал их не только в духе просвещенного ислама, но и наряду с этим давал европейское образование, тем самым осознавая необратимость перемен системы устоявшихся канонов традиционного воспитания и образования казахов.

Во всех исследовательских работах, представленных здесь, прослеживается комплексный подход. Именно эти труды существенно восполнили пробелы в исследованиях, связанных с биографией величайшего казахского мыслителя Абая.

В том видится существенный вклад в абаеведение, шакаримоведение, историю правительства Алашорды, Семея, Шынгыстау.

Автор цикла научных работ на тему «Личностное окружение Абая и преемственность эпох» Ерлан Сыдыков достоин быть соискателем Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби.

Необратимость перемен... В трудах Ерлана Сыдыкова именно они представлены оригинальными и уникальными: историческая хронология эпохи, в которой жили, страдали, творили сильные личности – многогранные лидеры Великой степи – неповторима, событийна, насыщена сильнейшей доказательной исследовательской базой. Ценность трудов ученого – именно в зрелом, монументальном комплексном подходе.