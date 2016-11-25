​Эпохальный документ

Наше поколение, прошедшее войну, пережившее лишения и трудности послевоенного времени, как никто другой знает цену мирному небу, достатку, достойной жизни.

Благодаря мудрой политике Елбасы наша страна успешно развивается, молодежь имеет все возможности для образования, выбора профессии, создания семьи.

Уверены, что всенародный вклад в становление независимого Казахстана будет высоко оценен нашими потомками.

РОО «Совет ветеранов Казахстана»

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» поздравляет всех граждан с принятием Декларации 25-летия Независимости Рес­публики Казахстан на совместном заседании палат Парламента страны.

В тексте декларации отражены основные вехи развития государственности, становления рыночной экономики, создания условий для предпринимательства.

Все это стало возможным благодаря стратегическому видению нашего Елбасы, его смелой и дальновидной политике.

25 лет независимости под выдающимся лидерством Главы государства позволили достичь Казахстану высоких результатов в своем развитии и признания во всем мире.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен»

«Лига женщин творческой инициативы» позд­равляет всех граждан страны с принятием исторической Декларации 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Величайшие достижения нашего народа за годы независимости неразрывно связаны с именем Лидера нации – Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Благодаря мудрой политике Главы государства сегодня Казахстан известен всему миру как миролюбивая и процветающая страна.

Каждый из нас, оценивая свои достижения, может сказать: «Да, мы гордимся тобой, Казахстан!»

Призываем всех граждан страны сплотиться и вмес­те дальше строить наш процветающий Казахстан!

ОО «Лига женщин творческой инициативы»

Ассоциация высших учебных заведений Рес­публики Казахстан поздравляет всех граждан страны с принятием Декларации 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Это исторический документ, раскрывающий главные достижения страны под выдающимся лидерством Первого Президента – Нурсултана Назарбаева.

Благодаря дальновидной политике Елбасы Казахстан уверенно входит в группу стран с высоким уровнем человеческого капитала, последовательно создавая условия для развития интеллектуальной нации.

От лица нашей ассоциации призываем всех казахстанцев к активной реализации поставленных высоких целей и задач во благо процветания нашей страны.

Ассоциация высших учебных заведений РК

Ассоциация деловых женщин Казахстана поздравляет весь народ Казахстана с принятием Декларации 25-летия Независимости.

В декларации отражены главные этапы развития и достижения Казахстана, определена выдающаяся роль Главы государства.

Это очень важный закономерный документ, где закреп­лены достижения и дальнейшие векторы развития, в реа­лизации которых примут участие будущие поколения казахстанцев.

С гордостью подводя итоги достижений Казахстана в исторически короткий срок, мы подчеркиваем эпохальную значимость принятия документа в преддверии юбилейных торжеств, посвященных 25-летию Независимости.

Ассоциация деловых женщин Казахстана

Поздравляем всех казахстанцев с принятием Декларации 25-летия Независимости Республики Казахстан.

За годы независимости под руководством Главы государства одним из стратегических приоритетов конкурентоспобного развития страны стало совершенствование системы образования и науки.

Благодаря этому сегодня Казах­стан уверенно вошел в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.

Президентская программа «Болашак», Назарбаев Университет, интеллектуальные школы, исследовательские университеты – яркие свидетельства того, как в стране формируется интеллектуальная нация, поддерживается культ учености и образования.

Великий путь независимости – это путь, пройденный всем народом под руководством Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

У нас всех единая цель – передать будущим поколениям самое дорогое – суверенный и независимый Казахстан!

Национальная академия наук РК

Федерация профсоюзов Республики Казахстан поздравляет всех казахстанцев с принятием Декларации 25-летия Независимости, в которой отражены достижения страны под выдающимся руководством нашего Елбасы.

Федерация профсоюзов, представляющая интересы более 2 млн членов профсоюзных организаций страны, высоко оценивает вклад Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева в становление и развитие суверенного Казахстана.

Несмотря на непростые экономические условия, Президент страны всегда уделяет большое внимание созданию рабочих мест, повышению заработной платы, пособий и пенсий.

Это значимый исторический документ, принятый в финишный период юбилейного года независимости Респуб­лики Казахстан!

РОО «Федерация профсоюзов Республики Казахстан»