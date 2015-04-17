Статьи Эпос, время, пространство Ольга МАЛАХОВА, Алматы

Постоянный поиск новых тем и сюжетов, яркий индивидуальный почерк и неуспокоенность отличают творчество казахстанского художника, заслуженного деятеля РК Бориса Пака. В его графических работах – все богатство природы, красота человека труда, и потому хочется рассматривать их подолгу, находить все новые детали.



– Начало творческого пути Бориса Петровича совпало с "золотым периодом" графического искусства Казахстана, который приходится на 1960–1980 годы, – рассказывает куратор выставки Елизавета Ким. – Тогда плеяда алматинских художников вывела отечественную гравюру сначала на всесоюзный, а затем и на международный уровень.



Классикой казахстанской графики называют серию линогравюр "Ала-Тау", каждую отличает тонкое лирическое настроение, сложное психологическое содержание. Серия "Сары-Арка" (офорт) продолжает тему родной природы, в этих работах предметное правдоподобие сочетается с эпически-сказочными элементами. Гравюры не только черно-белые. Художник вводит цвет и создает смелую, интересную серию "Кинетический натюрморт", в которой изображает казахские музыкальные инструменты и сосуды. Работал Борис Пак и в книжной иллюстрации, выполнял акварельные рисунки к "Сказкам" Г. Андерсена и поэме Г. Лонгфелло "Песнь о Гайвате". Его иллюстрации когда-то входили во всесоюзные школьные учебники по географии.



В начале 70-х годов создал графическую серию, где отразил труд металлургов Казахстанской Магнитки. По мнению искусствоведа, монументализация образов, четкая ритмика линий и выверенная обобщенность пластических форм превращают эти работы почти в пропагандистские плакаты. В наши дни творчество мастера позволяет представить жизнь людей 60–80-х годов прошлого века.



На вернисаже присутствовали многочисленные зрители и внуки художника, который довольно рано ушел из жизни, но оставил большое, разнообразное художественное наследие. Его произведения интересны и сегодня.



