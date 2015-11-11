Эр-Рияд освободил приговоренного к 350 ударам плетью британца

В мире
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Марат Манаспаев
Британский пенсионер Карл Эндри, приговоренный властями Саудовской Аравии к 350 ударам плетью за хранение алкоголя, освобожден и благополучно вернулся в Соединенное Королевство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я благодарен правительству Саудовской Аравии за приложенные усилия, позволившие благополучно разрешиться этой ситуации", – заявил глава британского МИД Филип Хаммонд, который в конце октября побывал в Эр-Рияде с рабочим визитом. "Тот факт, что мы вместе смогли преодолеть столь непростую ситуацию, говорит о высоком уровне наших двусторонних отношений", – добавил он.

74-летний Карл Эндри работал менеджером в нефтяной индустрии и на протяжении последних 25 лет проживал в Саудовской Аравии – стране, где действуют законы шариата. В августе прошлого года полиция обнаружила в багажнике его автомобиля емкости с вином домашнего производства. Эндри был сразу же осужден на 12 месяцев тюремного заключения и полностью отбыл срок изначально предусмотренного наказания. Однако, следуя политике ужесточения мер борьбы с ввозом и производством алкогольной продукции, Эр-Рияд продлил британцу заключение еще на два месяца с применением традиционного для такого случая наказания в виде 350 ударов плетью.

Тогда же трое детей Эндри заявили, что их отец, трижды переболевший онкологическими заболеваниями и страдающий астмой, попросту не выдержит столь сурового наказания. В результате в последние недели в Соединенном Королевстве развернулась активная кампания за освобождение соотечественника. Первоначально Эр-Рияд не намерен был идти ни на какие уступки, однако после подключения к этой ситуации первых лиц британского государства и ведущих дипломатов Эндри все же смог вернуться на родину, избежав наказания по законам шариата.

МИД Соединенного Королевства неоднократно поднимал перед саудовскими властями вопрос о необходимости проявления гуманного отношения к осужденному британцу. Свое письмо в Эр-Рияд с аргументами в пользу помилования Эндри направил и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Более того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Великобритания прибегла и к давлению на власти Саудовской Аравии: правовой департамент британского правительства принял решение выйти из прежде заключенной сделки между Лондоном и Эр-Риядом о профессиональной подготовке сотрудников саудовской пенитенциарной системы на сумму в 5,9 млн фунтов стерлингов (более $9 млн).

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