Эр-Рияд "положил глаз" на российские "Триумфы" В мире

Одним из главных итогов визита в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауд может стать открытие перспектив для заключения военных контрактов. Эр-Рияд проявляет интерес к закупке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету "Коммерсантъ".



Издание со ссылкой на свои информированные источники утверждает, что российская сторона подготовила пакет контрактов на поставку саудитам оружия и техники почти на 3 миллиарда долларов. Хотя по итогам переговоров подписание контрактов не запланировано, на них могут быть достигнуты принципиальные договоренности о возможном формате будущего военно-технического сотрудничества.



"При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца", – цитирует издание одного из своих источников.



В публикации отмечается, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до 20 млрд долларов. Однако дальше разговоров дело не пошло.



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"Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие – танки и другую технику", – утверждал он.



Кроме обсуждения условий поставок систем ПВО С-400, саудиты заинтересованы в трансферте технологий. Источники «Коммерсанта» признают, что это создает определенные сложности в переговорах. Однако договоренности на высшем уровне "помогут решить и этот вопрос", полагают они.



В сентябре стало известно о подписании контракта между Россией и Турцией на поставку С-400. 12 сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос. В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отметили, что поставка данной системы турецкой стороне "отвечает геополитическим интересам РФ".



В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, "некоторые были вне себя от злости" из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

