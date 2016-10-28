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​Эра потребления заканчивается
Лаура ТУСУПБЕКОВА

Представляя законопроект, министр энергетики Канат Бозумбаев проинформировал, что документ принят в декаб­ре 2015 года на Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Соглашение содержит обязательство, согласно которому страна реализовывает проекты по снижению объемов выбросов парниковых газов, а также увеличивает финансовые потоки в пользу развития соответствующих технологий.

Отвечая на вопрос Бырганым Айтимовой о том, каким образом уполномоченные органы намерены увеличивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ), К. Бозумбаев отметил необходимость введения ВИЭ, но пока это достаточно дорогой проект, в частности, для промышленных предприя­тий. Поэтому важно реализовывать его поэтапно. В данный момент доля ВИЭ в общей генерации в Казахстане составляет всего лишь 0,9%, но нужно помнить, что стартовали с полпроцента.

– В нынешнем году только рост производства электроэнергии на возобновляемых источниках энергии по итогам 9 месяцев составляет 177%. То есть в Казахстане сейчас действуют 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью 258 мегаватт. В этом году, предполагаем, будет введено более 9 объектов ВИЭ в разных областях, работа идет. С 57 энергопроизводящими организациями заключены договоры, и если все они будут введены, а это 1 606 мегаватт, то мы достигнем цели довести до определенного уровня долю ВИЭ к 2020 году, – сказал министр.

Депутаты единогласно проголосовали за ратификацию Парижского соглашения. Подчеркнув актуальность принятого документа, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Сергей Плотников отметил, что в соответствии с Парижским соглашением по климату начиная с 2020 года все участники должны каждые пять лет представлять свои национальные обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

– Таким образом, данное климатическое соглашение является началом проведения глобальной политики по переходу к низко­углеродному развитию и декарбонизации мировой экономики, – сказал сенатор.

Об актуальности документа в контексте проведения нашей страной ЭКСПО-2017 говорил и сенатор Серик Билялов.

– Эра «потребления без последствий» закончилась. Амбициозное и сбалансированное Парижское соглашение стало «историческим поворотным пунктом» на пути снижения темпов глобального потепления, – отметил сенатор.

Сенаторы также ратифицировали соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и РФ в рамках Конвенции между правительствами Казахстана и России об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов. Так, Рашит Ахметов в своем запросе поднял ряд проблем развития предпринимательства в ЗКО, сенатор Куаныш Айтаханов требует прояснить ситуацию с завершающей стадией строительства гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища ЮКО, а Сарсенбай Енсегенов – о необходимости введения понятия «родники» в Водный кодекс.

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