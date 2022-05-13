Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Карагандинской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в рамках реализации Программы повышения доходов населения побывал с рабочей поездкой в Карагандинской области, где ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий региона. В центре внимания были вопросы создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, подготовки кадров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В Карагандинской области в структуре валового регионального продукта преобладающую долю занимает промышленность. По итогам первого квартала в регионе было произведено промышленной продукции на 1,3 трлн тг, с ростом на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Из этого объема около 80% приходится на обрабатывающую промышленность.

В Темиртау вице-премьер посетил компании «Имсталькон» и «КазАрматура». Предприятия обеспечивают внутренний рынок отечественной продукцией.

В «Имсталькон-Темиртау» трудятся порядка 700 человек. На работу приглашают молодых специалистов, а наставники помогают им влиться в трудовой коллектив. Предприятие задействовано в направлении программы «Создание пояса МСБ вокруг крупных предприятий». Одним из крупных заказчиков является «АрселорМиттал Темиртау». «Имсталькон-Темиртау» участвует в капитальных ремонтах и реконструкции объектов компании, занимается проектной деятельностью, монтажом оборудования и другими работами.

Завод «КазАрматура» производит оборудование для энергетики, добычи нефти и газа, металлургической и химической промышленности. Проект был реализован в рамках Программы индустриально-инновационного развития Казахстана. Предприятие оснащено модернизированными производственными станками, которые обслуживают высококвалифицированные специалисты.

Далее Ералы Тугжанов посетил сервисный центр по обслуживанию тяжелой техники ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан», Карагандинский литейно-машиностроительный завод, швейную фабрику «Ютария ltd». Вице-премьеру доложили о модернизации производства, что позволило увеличить загруженность и обеспечить стабильные доходы.

К примеру, сервисный центр «Борусан Макина Казахстан» обслуживает тяжелую технику. Здесь трудятся 290 человек. Работа этого предприятия позволила избавиться от импортозависимости. Заместителю Премьер-Министра показали сборочный цех, где ремонтируют двигатели, турбокомпрессоры, гидротрансформаторы и другие узлы. В цеху 28 рабочих зон, комнаты тестирования компонентов.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод в результате масштабной модернизации стал одним из лидеров цифровизации производства в стране. На предприятии трудятся 825 человек. Для приема молодежи компания сотрудничает с местными колледжами.

Швейная фабрика «Ютария ltd» обеспечила стабильной работой и заработком более 250 женщин. Для повышения производительности здесь используется современное промышленное оборудование, внедрена система автоматизированного шаблонного проектирования лекал и раскладок. При предприятии действует центр обучения специалистов.

Как сообщили Ералы Тугжанову, каждая из этих компаний повысила работникам заработную плату от 20 до 30%.

Также, вице-премьер ознакомился с работой швейной фабрики «Колганат-Караганда». По словам директора предприятия Асхата Есентурова, на предприятии трудятся 45 человек, и больше половины коллектива – лица с ограниченными возможностями. В прошлом году компания победила в областном конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз». С этого года она входит в реестр субъектов социального предпринимательства.

Кроме того, вице-премьер посетил городскую ярмарку вакансий. Организаторы сообщили, что в мероприятии участвуют более 50 работодателей и семь учебных центров. В целом предложено более двух тысяч свободных рабочих мест.

Ералы Тугжанов также побывал в Карагандинском высшем политехническом колледже. Заместителю Премьер-министра рассказали о подготовке рабочих кадров совместно с социальными партнерами по дуальному обучению. Он ознакомился с деятельностью центра компетенций ZhasMaman. На встрече с выпускниками колледжа обсуждались вопросы трудоустройства и молодежного предпринимательства.

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