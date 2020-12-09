Ералы Тугжанов ознакомился с текущей ситуацией с COVID-19 в Алматы

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Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Совместно с акимом города Бакытжаном Сагинтаевым в режиме видеоконференцсвязи прошло крупное совещание с участием свыше 70 главных врачей больниц и поликлиник города, где были рассмотрены актуальные вопросы текущей эпидемиологической ситуации и принимаемые в мегаполисе меры по недопущению распространения COVID-19.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в желтой зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в начале и середине осени. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности - устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений находятся на территории Бостандыкского, Алмалинского, Ауэзовского и Медеуского районов.

Причинами роста и источниками заражения являются посещение общественных мест, контакты по домашнему очагу, в городском транспорте, по месту работы, а также завоз из зарубежных стран. Вместе с тем, в связи со снижением стоимости ПЦР тестирования увеличилось количество проведенных исследований по самообращению горожан, что также отражается в статистических данных (с начала пандемии в Алматы проведено 668 тыс. исследований, из которых 294,5 тыс. - по самообращению горожан).



В целях снижения заражения населения администрацией города приняты меры по усилению контроля за соблюдением режима ограничений. 32 мониторинговыми группами с октября т.г. проведено 518 мероприятий, в рамках которых охвачено 4264 объектов. На 956 объектах (23%) выявлены факты нарушения требований. Составлено 789 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение ограничительных мероприятий, в т.ч. 592 - на физические лица за нарушение масочного режима. 13 материалов переданы в суд.

Вместе с тем, к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с коечной мощностью – 7011 коек, в том числе 250 реанимационных. Построены 3 новых инфекционных стационара, реконструированы две клиники. Комплексная работа также проводится по укреплению материально-технической базы клиник.



В ходе совещания с представителями медицинской общественности были рассмотрены вопросы в области финансирования медицинских организаций, участвовавших в оказании помощи пациентам с КВИ, городского онкологического центра, а также поставок машин скорой помощи.

Ералы Тугжанов обратил внимание на прирост заболеваемости в городе, а также на важность координации работы лабораторий по вопросу ПЦР диагностики COVID-19.

"Задачи, которые сегодня были поставлены, я прошу сегодня проанализировать совместно с Главным санитарным врачом города и принять необходимые меры", — отметил вице-премьер.



По итогам совещания акимату Алматы был дан ряд конкретных поручений:

- перевести на удаленный режим работы 60-80% работников организации, где численность сотрудников составляет 15 и более человек;

- приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, дежурных классов в школах города;

- ограничить работу ТРЦ, торговых объектов до 17.00 ч. в субботу с закрытием на санитарный день в воскресные дни;

- разрешить деятельность объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 7.00 ч. до 23.00 ч., при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- рекомендовать организациям служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных, транспортных предприятий;

- организовать работу ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 10.00 ч. до 18.00 ч., в субботние дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. с соблюдением требований Постановления главного санитарного врача;

- продолжить работу объектов туризма, с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме.

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